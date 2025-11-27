Nación
“Los sicarios lo estaban esperando en la rotonda”: amigo del coronel asesinado en Popayán, Cauca, reveló detalles a SEMANA
El oficial hacía parte de las brigadas contra el narcotráfico que operan en El Tambo y Balboa, Cauca. Habían decomisado en los últimos meses más de dos toneladas de droga.
El crimen de un coronel encargado de combatir el narcotráfico en el departamento del Cauca, este jueves, 27 de novimebre, generó conmoción en la ciudad de Popayán, Cauca.
Se trata del coronel Rafael Granados Rueda, quien se movilizaba en un vehículo particular, con vidrios polarizados, que fue impactado por varios proyectiles de arma de fuego.
SEMANA habló con un oficial amigo del coronel asesinado, quien relató algunos detalles del crimen. “La información que nos suministran los del CTI es que al coronel lo estaban esperando en la rotonda que queda ahí cerca de las casas fiscales del Ejército”, dijo la fuente, quien por seguridad pidió reserva de su identidad.
Indicó que hacia el mediodía el oficial había departido con varias personas en un almuerzo y luego se había ido tranquilamente a cumplir con su rutina.
“Él estaba asignado a las zonas de Balboa y El Tambo”, reveló la fuente, al señalar que posiblemente se trate de una retaliación de los grupos criminales que se han visto afectados por los golpes contra el narcotráfico.
Dijo la fuente que fueron seis disparos los que ejecutaron los sicarios, pero que uno impactó en la cabeza del oficial, ocasionándole la muerte minutos después del ataque.
En la zona se encuentra personal de la Policía Judicial adelantando actos urgentes que consisten en entrevistar testigos, recopilar videos de cámaras de seguridad, e iniciar otras averiguaciones para poder construir una hipótesis y señalar responsables.
Por su parte, el Ejército indicó que: “en horas de la tarde del 27 de noviembre de 2025, fue asesinado en Popayán, #Cauca, el teniente coronel Rafael Granados Rueda, orgánico de la Brigada contra el Narcotráfico n.° 3. El oficial se desplazaba hacia su residencia cuando sujetos armados le dispararon de manera indiscriminada, atentando contra su vida".
1. En horas de la tarde del 27 de noviembre de 2025, fue asesinado en Popayán, #Cauca, el teniente coronel Rafael Granados Rueda, orgánico de la Brigada contra el Narcotráfico N.°…
Así mismo, indicó la institución militar que: “unidades militares que se encontraban en el sector acudieron de inmediato al lugar, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un centro médico de la ciudad, donde lamentablemente murió debido a la gravedad de las heridas. Tras el ataque, tropas del Ejército Nacional y unidades de la @PoliciaColombia activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y reacción, reforzando la seguridad en la zona para evitar nuevas acciones criminales y avanzar en la identificación de los responsables”.