NACIÓN

Coronel del Ejército fue baleado por sicarios en una concurrida vía de Popayán, Cauca

Se trataría del comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea del Ejército.

Redacción Semana
27 de noviembre de 2025, 6:48 p. m.
En este carro se transportaba el alto oficial
En este carro se transportaba el alto oficial | Foto: cortesía

Un nuevo hecho de violencia sacude este jueves al departamento del Cauca, luego de que un coronel del Ejército, aún sin identificación oficial, fue baleado por sicarios cuando se transportaba en un vehículo particular.

El hecho se presentó en una concurrida vía de Popayán, capital del Cauca. Extraoficialmente, SEMANA conoció que se trataría del teniente coronel Rafael Granados, comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra Aérea del Ejército.

El ataque, que se registró en el sector Casas Fiscales y Militares de la Av. Champagnat, habría dejado un soldado herido. Por ahora, el reporte inicial señala que el coronel habría recibido disparos en la cabeza.

Este hecho violento contra un alto oficial se registra días después de la revelación de Noticias Caracol en la que se denuncia una presunta infiltración de las disidencias de las Farc a las fuerzas armadas de Colombia.

Noticia en desarrollo...

