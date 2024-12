No hay duda, los restos encontrados por el Ejército y la Policía en el corregimiento de San José del Tarra (Norte de Santander) son los de Víctor Ramón Navarro, alias 'Megateo', el capo del narcotráfico que se convirtió en uno de los hombres más buscados en el país y era el jefe de un reducto de la guerrilla del EPL.



El 2 de octubre se conoció una primera versión sobre la muerte del capo, de quien se dijo habría muerto por la manipulación de un explosivo mientras sostenía enfrentamientos con la fuerza pública.



El temido capo perdió la vida en medio de las acciones que las autoridades desarrollaron en la zona del Catatumbo, en Norte de Santander, donde históricamente 'Megateo' se movía y tenía sus dominios.



Desde el momento en que se conoció la presunta la muerte de uno de los hombres más buscados del país, también surgió un manto de duda ya que lo que encontraron las autoridades fue parte de su cuerpo. Medicina Legal estaba a la espera de que se acercara algún familiar para cotejar el ADN.



La Policía Nacional logró encontrar una tía materna del reconocido capo, a quien trasladaron al Instituto de Medicina Legal para realizarle las pruebas de ADN y con ello, establecieron que se trata de los restos de ‘Megateo’.



La incógnita por la muerte del narco se mantuvo porque científicamente no existía una prueba. Inteligencia del Ejército interceptó una conversación del pasado viernes 2 de octubre a las 6:02 a. m. que entregó nuevos elementos.



En ella hablan ‘Puchero’, jefe de seguridad de 'Megateo', y otra persona sin identificar a quien le confirman la muerte de una persona a la que identifican como el ‘papá’.



-"Averígüese que por ahí estaban llamando a preguntar"



- "Ah no, viejo, dígale que ‘papá’, lamentablemente murió. No haga mucha bulla porque quedó fue despedazado, yo confió en usted", dice un hombre que solloza.