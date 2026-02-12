NACIÓN

Ministro de Defensa y comandante de las FF. MM. están fuera del país en medio de graves hechos de orden público

En los últimos días se han registrado el secuestro de una senadora, un atentado terrorista contra otro senador que dejó dos escoltas muertos, y constantes ataques a bases militares y de policía por parte de grupos criminales.

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 5:48 p. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López
En los últimos días, varios hechos de orden público han afectado gravemente la seguridad en el país. Entre ellos se destacan el secuestro de la senadora Aida Quilcué, en el departamento de Cauca; el ataque del ELN contra el equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos, en Arauca, que dejó dos de sus escoltas asesinados; y los reiterados ataques a bases militares y de policía en diferentes regiones del país.

Además, se hizo público el supuesto complot para afectar la imagen del presidente Gustavo Petro, que derivó en la salida de un general y un coronel de la Policía.

Estos graves hechos ocurrieron mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se encuentra de gira por Europa, donde lleva varios días. Según informó el propio Ministerio, el funcionario busca cooperación internacional para fortalecer la seguridad nacional.

Sobre las gestiones de Sánchez en el exterior, el Ministerio de Defensa precisó: “Como parte de la agenda internacional que adelanta esta semana en Europa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sostuvo en las últimas horas una reunión con Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministro del Interior del Gobierno de España”.

Aída Quicué es senadora de los pueblos indígenas de Colombia, además una reconocida representante comunera del Cauca.
La senadora Aida Quilcué, fue secuestrada en Cauca por las disidencias de las Farc. Luego retorno a la libertad.

Los militares que están en el corregimiento de El Plateado recurrieron a un inhibidor a la hora de defenderse de los ataques de las disidencias de las Farc.
No paran los ataques de drones con explosivos de los grupos criminales contra las tropas en diferentes regiones del país.

¿Cómo está la calidad del aire en el Valle de Aburrá y Medellín tras el fenómeno invernal?

