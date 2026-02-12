Ministro de Defensa y comandante de las FF. MM. están fuera del país en medio de graves hechos de orden público

En los últimos días, varios hechos de orden público han afectado gravemente la seguridad en el país. Entre ellos se destacan el secuestro de la senadora Aida Quilcué, en el departamento de Cauca; el ataque del ELN contra el equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos, en Arauca, que dejó dos de sus escoltas asesinados; y los reiterados ataques a bases militares y de policía en diferentes regiones del país.

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos fueron asesinados por el ELN en Arauca. Foto: Redes sociales Jairo Castellanos / Video redes sociales

Además, se hizo público el supuesto complot para afectar la imagen del presidente Gustavo Petro, que derivó en la salida de un general y un coronel de la Policía.

Estos graves hechos ocurrieron mientras el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se encuentra de gira por Europa, donde lleva varios días. Según informó el propio Ministerio, el funcionario busca cooperación internacional para fortalecer la seguridad nacional.

Sobre las gestiones de Sánchez en el exterior, el Ministerio de Defensa precisó: “Como parte de la agenda internacional que adelanta esta semana en Europa, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sostuvo en las últimas horas una reunión con Fernando Grande-Marlaska Gómez, ministro del Interior del Gobierno de España”.

La senadora Aida Quilcué, fue secuestrada en Cauca por las disidencias de las Farc. Luego retorno a la libertad. Foto: Aída Quilcué

El Ministerio de Defensa agregó: “Durante el encuentro, realizado en Madrid, se abordaron temas estratégicos de seguridad y cooperación de interés prioritario para ambos gobiernos, fundamentales en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.

Asimismo, se informó que se fortalecerá la relación en temas de inteligencia. “Se acordó incrementar las acciones coordinadas mediante el intercambio de información, con el fin de identificar, combatir y neutralizar la amenaza que representan los denominados ‘narcos invisibles’, quienes intentan ocultarse en España bajo la fachada de comerciantes o turistas”, señalaron desde la entidad.

En cuanto al general Hugo López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, fuentes del Comando General informaron que se encuentra en Estados Unidos desde el pasado sábado, en el marco de un fortalecimiento de la cooperación regional con autoridades de países aliados contra el crimen organizado transnacional.

No paran los ataques de drones con explosivos de los grupos criminales contra las tropas en diferentes regiones del país. Foto: Ejército Nacional

Señalaron que se trata de reuniones en Estados Unidos de interés nacional, donde además se presentan los avances en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, se están mostrando los resultados del plan estratégico 2026 de las Fuerzas Militares. De igual manera, las fuentes indicaron que, en medio del viaje, se atendió una invitación del jefe de Estado Mayor Conjunto del Comando Sur.

Desde el Comando General también informaron que el general López ha estado al tanto de la situación de orden público en el país y ha dado instrucciones a las tropas. Las fuentes militares confirmaron que el general López ya se encuentra retornando al país.