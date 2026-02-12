El Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró un nuevo ataque con drones cargados de explosivos en una unidad militar situada en Saravena, Arauca, durante la mañana de este jueves, 12 de febrero. Asimismo, hay ataques en Fortul, donde la fuerza pública adelanta fuertes operaciones para poder contener estos hechos.

Esta revista pudo confirmar que una capitán de la Fuerza Aeroespacial Colombiana terminó con lesiones tras este hecho de terror perpetrado por los guerrilleros. Los ataques en este momento continúan y es poca la información oficial que se ha conocido, mientras en la zona hay máxima alerta y tensión.

Los cabecillas del Frente de Guerra Oriental del ELN serían los responsables de este ataque con explosivos en contra de las unidades militares en esta zona del país.

Se espera que con el pasar de las horas, el Ejército Nacional pueda entregar más detalles de esta compleja situación que tiene en jaque a las Fuerzas Militares en el departamento de Arauca.

Y es que este nuevo ataque sería la retaliación en contra del Ejército por haber frustrado un atentado contra el oleoducto Bicentenario ubicado en Fortul, Arauca.

En las imágenes difundidas por la institución militar, se observa el equipo electrónico llegando a la zona donde los delincuentes, con herramientas para excavar, buscaban afectar la infraestructura considerada como un activo estratégico para el país.

“Rechazamos y denunciamos públicamente las acciones terroristas que pretendían ejecutar varias personas contra el oleoducto Bicentenario sobre el PK 198+en el sector de Caranal, municipio de Fortul, #Arauca”, señaló el Ejército.

Así mismo indicó el Ejército que: “En esta zona, tropas de la #Brigada18, del @COL_EJERCITO, lograron frustrar un atentado contra este activo estratégico del Estado. Durante labores de reconocimiento aéreo, se detectó un grupo de individuos portando herramientas de excavación, actividad considerada de alto riesgo para su seguridad. Al notar la presencia del medio aéreo no tripulado, estas personas adoptaron una actitud hostil y abandonaron el lugar de manera apresurada, huyendo en motocicletas hacia el caserío de Caranal”.