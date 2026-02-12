Norte de Santander

Judicializan a menor que habría participado en atentado del ELN contra el Ejército en Ocaña que dejó varios militares heridos

Lo acusan de esperar en una motocicleta al hombre que ubicó y activó los artefactos explosivos para facilitar su huida.

Gabriel Salazar López

12 de febrero de 2026, 8:52 a. m.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El Ejército de Liberación Nacional (ELN). Foto: AFP

Luego del atentado contra el Batallón de Infantería General Santander de Ocaña (Norte de Santander), el pasado 7 de febrero, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con funciones de control de garantías a un menor de 17 años de edad, quien habría participado en este hecho terrorista.

“Los elementos materiales probatorios indican que el menor de edad, a bordo de una motocicleta, presuntamente se ubicó muy cerca del lugar de los hechos para facilitar la huida del hombre que estacionó una volqueta cargada con artefactos artesanales tipo tatuco frente a la sede militar sobre la vía Ocaña – Cúcuta", detalló la Fiscalía.

JEP asume competencia para iniciar juicio por falsos positivos cometidos en Norte de Santander
Foto referencial de la vía Ocaña, en Norte de Santander.
Foto referencial de la vía Ocaña, en Norte de Santander. Foto: Ejército Nacional

Asimismo, dieron a conocer que esta acción terrorista que habría sido realizada por el ELN causó terror en la zona “dejando cuatro soldados heridos; mientras que otras cargas se detonaron de manera descontrolada, causando la muerte del conductor y lesiones al adolescente que lo esperaba”.

De acuerdo con el ente investigador, el menor fue aprehendido junto a una motocicleta que portaba placas, por lo que los trasladaron hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

“Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Norte de Santander imputó al menor de edad los delitos de terrorismo, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”, agregó el ente investigador.

Las reveladoras denuncias que alertan de posibles falsos positivos del Ejército y la Armada en varias regiones del país
Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.
Operaciones militares en contra de los ilegales en Norte de Santander. Foto: Ejército.

El joven aprehendido no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación, pero un juez lo envió a un centro de detención especializado por su presunta inferencia razonable de participación en estos hechos que colocaron en jaque la seguridad de esta zona de Colombia.

En esta zona de Norte de Santander hay fuerte presencia de la guerrilla del ELN, quienes imponen sus propias reglas de terror.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) concentra su operación criminal en zonas rurales, pero decidió avanzar con su frente de Guerra Urbano a las ciudades principales de Colombia.

