Operación militar en Arauca deja un guerrillero del ELN muerto y decomisan material de guerra

Las operaciones contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se detienen por parte de la fuerza pública en las diferentes regiones de Colombia. El Ejército Nacional informó que, en conjunto con la Policía Nacional, lograron abatir a un presunto guerrillero y decomisar abundante material de guerra.

La operación se realizó en Tame, Arauca, donde el ELN tiene una fuerte presencia y controla rentas ilegales que financian su accionar armado. De acuerdo con la información conocida, se presentó un combate contra integrantes del Frente de Guerra Oriental, estructura conocida como Batallón Héroes y Mártires.

“Los hechos ocurrieron en la vereda Agua Blanca, jurisdicción del municipio de Tame, Arauca, donde las tropas lograron, además, la incautación de un fusil, tres proveedores y abundante material de intendencia”, explicaron desde la institución militar.

Operaciones conjuntas entre el Ejército y la Policía Nacional contra el ELN. Foto: Sin vínculo de intersección>

En el sitio donde se registró el fuerte combate entre la fuerza pública y los guerrilleros, el Ejército Nacional informó que ha intensificado el control territorial con el fin de evitar que los grupos ilegales se adueñen de la zona, históricamente afectada por hechos de violencia.

“Las tropas de la Octava División del Ejército Nacional mantienen su firme compromiso con la seguridad y la protección de la población civil del oriente del país, desarrollando operaciones militares sostenidas para enfrentar y neutralizar el accionar delictivo de los grupos armados organizados, en estricto respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, detallaron desde la institución militar.

Material decomisado por las autoridades en Arauca. Foto: SEMANA

SEMANA conoció, mediante inteligencia militar, que existen varios objetivos de alto valor contra los que se adelantarán operaciones en los próximos días, con el fin de seguir debilitando a esta guerrilla que genera terror entre las comunidades, las cuales continúan exigiendo una mayor presencia del Estado colombiano.

Las comunidades de esta zona de Colombia son víctimas de extorsiones y presiones por parte de los guerrilleros para que no cooperen con las tropas en el terreno.