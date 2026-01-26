Delegación de Paz del ELN revela cómo supuestamente confirmaron que era el cuerpo de Camilo Torres: “Un lugar digno”

La Delegación de Diálogos de Paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció que supuestamente ya fue confirmada la autenticidad del cuerpo del sacerdote Camilo Torres, cadáver que estaba siendo buscado desde hace varios años.

“En el ELN conocimos que la autenticidad del hallazgo de los restos del Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo, se constató por medio del ADN, comparado con el de sus familiares“, indicó por medio de sus redes sociales.

Este grupo aseguró que después de estar desaparecido durante 609 años, esperan que quien supo ser su comandante tenga un “lugar digno donde reposar”.

Este pronunciamiento llega después de que el grupo subversivo emitiera un comunicado el pasado viernes, 23 de enero, en el que sostuvo que habían hallado el cadáver.

Medicina Legal desmiente versión del ELN sobre la plena identificación de los restos del cura Camilo Torres

Además, la guerrilla aprovechó para destacar el papel que, desde su punto de vista, cumplió Torres a lo largo de su vida.

“Se sigue hablando de las múltiples dimensiones de Camilo: sacerdote, sociólogo, hijo, hermano, amigo, compañero, agitador, organizador, investigador, dirigente político nacional, guerrillero… pero esencialmente Camilo fue un revolucionario integral, su vida fue un torbellino de acción y compromiso con el pueblo“, señaló.

En la misiva, además, el ELN afirmó que el cuerpo del sacerdote había sido desaparecido por la “oligarquía” e insistieron en que no se debe olvidar el legado que dejó esta persona.

En su momento, el presidente Gustavo Petro también habló del tema manifestando que el cuerpo será “respetado y depositado con honores como el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional“.

Gustavo Petro anunció que el cuerpo del cura del ELN, Camilo Torres, será “depositado con honores”: el mensaje generó revuelo

No obstante, poco después del anuncio de la guerrilla, el Instituto Nacional de Medicina Legal emitió un comunicado en el que señaló que por el momento no se ha establecido plenamente esta identidad, sino que se están realizando las labores.

“Actualmente, el Instituto realiza análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, dijo.

Por el momento, Medicina Legal no ha dicho nada sobre el anuncio hecho por la Delegación de Paz del ELN, pero se espera que una vez se concluyan los exámenes y se confirme si esos restos son, o no, de Camilo Torres, esta información sea compartida de manera pública.