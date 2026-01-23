Política

Gustavo Petro anunció que el cuerpo del cura del ELN, Camilo Torres, será “depositado con honores”: el mensaje generó revuelo

Medicina Legal se pronunció sobre la plena identificación de sus restos.

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 2:09 a. m.
Gustavo Petro y Camilo Torres
Gustavo Petro y Camilo Torres Foto: Foto Presidencia y foto tomada de internet

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, publicó un mensaje que agitó las redes sociales.

En el post, el mandatario colombiano reveló su deseo de que el cuerpo del cura del ELN, Camilo Torres, se respete y se deposite con honores.

“El cuerpo del sacerdote Camilo Torres Restrepo será respetado y depositado con honores como el fundador de la facultad de sociología de la Universidad Nacional y como fundador de la teología de la liberación en el mundo. Sacerdote y revolucionario”, expresó el jefe de Estado.

Sin embargo, Medicina Legal se pronunció este viernes 23 de enero sobre la identificación plena de los restos de Torres. De acuerdo con la entidad aún no existen elementos para hacer esa conclusión.

“Actualmente, el Instituto realiza análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, expresó Medicina legal.

El sacerdote perteneció al ELN. Además, se enfocó en la reforma agraria y el cambio social.
El sacerdote perteneció al ELN. Además, se enfocó en la reforma agraria y el cambio social. Foto: X: @UNALOficial

Sumado a ello, se pronunció la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Janeth Forero: “La búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en el 2019. Desde ese momento, se inició la investigación que ha logrado avances significativos en el proceso. Particularmente en los últimos dos años, mediante la contratación de fuentes, la revisión de documentos históricos, testimonios y la comunicación de técnicas antropológicas”.

El revuelo sobre los restos de Camilo Torres se desató luego de un mensaje de la cuenta de X de la delegación de paz con la guerrilla del ELN: “Hoy el ELN conoce que el cuerpo del cmdte Camilo Torres Restrepo ha sido encontrado y verificada su autenticidad. El pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el Campus de la Universidad Nacional.

Lideresa social se paró en la tarima bajo la mirada de Gustavo Petro y dejó al descubierto la crisis de salud: “Preocupados”

Finalmente, la última palabra la tienen los expertos forenses de Medicina Legal, quienes tendrán que confirmar dicha información tras realizar un exhaustivo análisis.

