ELN asegura que fue hallado el cuerpo del padre Camilo Torres

Este viernes, 23 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer que miembros de la organización hallaron el cuerpo del cura Camilo Torres Restrepo y que fue comprobada su autenticidad.

“Se sigue hablando de las múltiples dimensiones de Camilo: sacerdote, sociólogo, hijo, hermano, amigo, compañero, agitador, organizador, investigador, dirigente político nacional, guerrillero… pero esencialmente Camilo fue un revolucionario integral, su vida fue un torbellino de acción y compromiso con el pueblo”, precisa el documento.

Los integrantes del ELN sostuvieron que no pueden olvidar el legado del padre Camilo Torres por lo que este aportó a la revolución guerrillera: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.

Este grupo alzado en armas dijo en ese documento que el cuerpo de Torres había sido desaparecido por lo que ellos llaman la “oligarquía”. Insistieron en que no van a olvidar el legado de este guerrillero.

“La oligarquía y su Estado, conocedores del poder subversivo de Camilo, secuestraron su cuerpo; pero su testimonio, su obra política, su propuesta programática y su compromiso hasta las últimas consecuencias siguieron andando por montes y ciudades, en miles de mujeres y hombres, de organizaciones sociales, comunitarias y revolucionarias, en cientos de combates por la liberación nacional y el socialismo”, señalaron.

Ahora, el ELN espera que los restos puedan reposar en las instalaciones de la Universidad Nacional, situada en Bogotá, donde fue capellán y ocupó otros cargos.

“Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad, ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el campus de la Universidad Nacional, donde fue Capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria”, finalizaron.

Se espera que con el pasar de las horas se puedan conocer más detalles de lo anunciado por esta guerrilla.