ELN asegura que fue hallado el cuerpo del padre Camilo Torres

El anuncio fue hecho a través de un comunicado emitido por esa guerrilla.

Redacción Nación
23 de enero de 2026, 3:02 p. m.
ELN dice que encontraron los restos del padre Camilo Torres.
ELN dice que encontraron los restos del padre Camilo Torres. Foto: AFP / Colprensa

Este viernes, 23 de enero, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer que miembros de la organización hallaron el cuerpo del cura Camilo Torres Restrepo y que fue comprobada su autenticidad.

“Se sigue hablando de las múltiples dimensiones de Camilo: sacerdote, sociólogo, hijo, hermano, amigo, compañero, agitador, organizador, investigador, dirigente político nacional, guerrillero… pero esencialmente Camilo fue un revolucionario integral, su vida fue un torbellino de acción y compromiso con el pueblo”, precisa el documento.

Los integrantes del ELN sostuvieron que no pueden olvidar el legado del padre Camilo Torres por lo que este aportó a la revolución guerrillera: “La memoria de Camilo, su obra, su praxis siempre estará en disputa, pues de acuerdo a las perspectivas políticas e ideológicas que lo abordan, resaltan alguna de sus dimensiones. En estos años recientes se ha construido, desde el establecimiento, una narrativa que nos presenta a un Camilo desdibujado y aburguesado; narrativa que se usa también para justificar la guerra contrainsurgente contra el ELN, la organización insurgente que Camilo ayudó a construir y donde selló su compromiso de liberación o muerte”.

Integrantes del ELN.
Integrantes del ELN. Foto: AFP

Este grupo alzado en armas dijo en ese documento que el cuerpo de Torres había sido desaparecido por lo que ellos llaman la “oligarquía”. Insistieron en que no van a olvidar el legado de este guerrillero.

Rotación del pico y placa en Medellín: los cambios a partir del lunes 2 de febrero; evite multas

Hermano de una jugadora de la Selección Colombia fue capturado en Bogotá tras atacar a su pareja con un pico de botella

Nuevo MinIgualdad habló en vivo con sargento al que hizo llorar, le pidió perdón y hasta le ofreció trabajo: “Quiero abrazarlo”

Fiscalía escuchará en interrogatorio a Zenaida Pava, mujer señalada de entregar a domiciliario frambuesas envenenadas

Federación Nacional de Departamentos pide a la Corte Constitucional la suspensión provisional del decreto de emergencia económica

Condenan a comandantes del ELN por el secuestro de Salud Hernández y otros dos periodistas

La CCI advierte riesgos si el Gobierno termina anticipadamente el contrato de concesión Autopistas del Café

“Catatumbo, la guerra sin fin”, por Salud Hernández-Mora

Salud Hernández-Mora se entrevistó con dos guerrilleros del ELN en manos de las disidencias en el Catatumbo: “Esta guerra es innecesaria”

Política

Antonio García, del ELN, vuelve a hablar, desde la clandestinidad, de un “acuerdo nacional”, a siete meses de culminar el Gobierno de Gustavo Petro

“La oligarquía y su Estado, conocedores del poder subversivo de Camilo, secuestraron su cuerpo; pero su testimonio, su obra política, su propuesta programática y su compromiso hasta las últimas consecuencias siguieron andando por montes y ciudades, en miles de mujeres y hombres, de organizaciones sociales, comunitarias y revolucionarias, en cientos de combates por la liberación nacional y el socialismo”, señalaron.

Condenan a comandantes del ELN por el secuestro de Salud Hernández y otros dos periodistas
Guerrilleros del ELN.
Guerrilleros del ELN. Foto: cortesía

Ahora, el ELN espera que los restos puedan reposar en las instalaciones de la Universidad Nacional, situada en Bogotá, donde fue capellán y ocupó otros cargos.

“Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad, ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el campus de la Universidad Nacional, donde fue Capellán, fundador de la Facultad de Sociología y referente de la juventud universitaria”, finalizaron.

El ELN, acorralado: Estados Unidos y Venezuela coordinarían una ofensiva militar inédita

Se espera que con el pasar de las horas se puedan conocer más detalles de lo anunciado por esta guerrilla.

