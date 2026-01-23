Condenan a comandantes del ELN por el secuestro de Salud Hernández y otros dos periodistas

Salud Hernández-Mora, periodista de SEMANA y otros comunicadores de Norte de Santander, fueron secuestrados por orden del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en mayo de 2016.

La Fiscalía adelantó una investigación que concluyó en la responsabilidad que tendrían los cabecillas de esta organización criminal en el secuestro de los periodistas y un juez, al analizar todos los elementos de prueba, emitió un sentido de fallo condenatorio en contra de los cabecillas del ELN.

“Catatumbo, la guerra sin fin”, por Salud Hernández-Mora

Luego de valorar las pruebas aportadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado emitió sentido de fallo condenatorio contra los integrantes del autodenominado Comando Central (Coce) y otros dos cabecillas del ELN por el secuestro de siete periodistas y dos trabajadores de medios de comunicación en la región del Catatumbo en Norte de Santander, entre 2016 y 2017”, señaló la Fiscalía.

En desarrollo...