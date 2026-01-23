Judicial

Medicina Legal desmiente versión del ELN sobre la plena identificación de los restos del cura Camilo Torres

Esto después de que el ELN asegurara que los restos del sacerdote habían sido hallados.

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 8:58 p. m.
Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y figura emblemática del ELN cuya muerte se dio en combate en 1966.
Camilo Torres Restrepo, sacerdote, sociólogo y figura emblemática del ELN cuya muerte se dio en combate en 1966. Foto: Tomado de internet

En la mañana de este viernes 23 de enero, por medio de un extraño comunicado, la guerrilla del ELN confirmó que habían sido plenamente identificados los restos del cura Camilo Torres Restrepo, quien hizo parte de esa estructura subversiva hace casi 6 décadas.

La noticia generó una serie de reacciones, puesto que se trata de una de las figuras más representativas de dicho grupo armado, y cuya historia -de haber mezclado su vocación religiosa con el discurso guerrerista- ha inspirado documentales, libros, reportajes y películas.

Según el grupo guerrillero, se realizó completamente su ubicación e identificación. Sin embargo, no dieron mayores detalles y datos de la forma en cómo se realizó este proceso.

Lo único que aseguraron es que estos restos debían reposar en las instalaciones de la Universidad Nacional, en su sede en Bogotá, donde Torres Restrepo fue capellán y ocupó otros cargos.

“Hoy el Ejército de Liberación Nacional conoce que su cuerpo ha sido encontrado y verificada su autenticidad, ya la voz empieza a correr y el pueblo colombiano, por el que luchó y ofrendó su vida, espera que sus restos sean respetados y depositados en el campus de la Universidad Nacional”, señalaron.

El día en que fue abatido el cura Camilo Torres

Tras esto, el Instituto Nacional de Medicina Legal aseguró que por el momento se están realizando las labores forenses de unos restos para establecer la plena identidad.

“Actualmente, el Instituto realiza análisis forenses para establecer si una de las muestras corresponde al señor Camilo Torres Restrepo y precisa que no tiene bajo su custodia el cuerpo en mención”, aseveró mediante un comunicado de prensa.

A renglón seguido, señaló que cualquier novedad se dará a conocer por medio de los canales oficiales.

Por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) sostuvo que desde 2019 se están adelantando pesquisas para establecer la identidad del cura Camilo Torres.

Pese a que sí se han logrado avances importantes en la recolección de elementos de prueba, hasta el momento no se puede llegar a la conclusión que los restos del sacerdote hayan sido plenamente identificados.

Fuertes en medio de la paz total_1
Foto: AFP

“En primer lugar, no tenemos ninguna información de cómo el ELN llega a esas conclusiones”, señaló Luz Janeth Forero, directora de la Unidad.

“La búsqueda del padre Camilo Torres fue recibida por la entidad en el 2019. Desde ese momento, se inició la investigación que ha logrado avances significativos en el proceso. Particularmente en los últimos dos años, mediante la contratación de fuentes, la revisión de documentos históricos, testimonios y la comunicación de técnicas antropológicas”, detalló.





