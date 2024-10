Moisés Ninco Daza se pronuncia acerca de su salida como embajador de Colombia en México: “La Adultocracia”

La controversia no solo ha generado reacciones en el ámbito político, sino que también hizo que el propio Ninco Daza se refiriera a su destitución y habló del concepto de “adultocracia” y su impacto en la juventud colombiana.

“Sobre mi salida puedo decir que dejamos unos muy buenos resultados, le dejamos al país una relación bilateral que históricamente ha sido amistosa, pero que ahora es mucho más profunda en la coincidencia política de los gobiernos del presidente Petro y el presidente López Obrador. Con el gobierno de la presidente Sheinbaum no será la excepción, vamos a seguir avanzando en la profundización de esa relación”, dijo.

Irregularidades en el nombramiento

El Consejo de Estado argumentó que se desconoció el término de publicación de las hojas de vida de los aspirantes a embajador y que Daza no contaba con la educación ni la experiencia necesarias para ocupar el cargo .

El presidente Gustavo Petro se pronunció

La “adultocracia” y la juventud

Mención ante la demanda: La trayectoria de Ninco Daza

“Tendrá que poner otra demanda con ese mismo argumento porque no ganó, a mí me falla en contra del proceso, pero no en contra de mi experiencia ni de mi perfil, así que creo que ese argumento lo perdió”, resaltó el exembajador.