Nicolás Petro se quiere divorciar de Day Vásquez: radicó una demanda en los juzgados de familia

No hubo final feliz en la relación que, por años, compartieron Day Vásquez y Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro. El matrimonio se desbarató cuando, entre otras cosas, el exdiputado confirmó una relación con Laura Ojeda, la entonces mejor amiga de Day Vásquez. Ahora le apunta a una demanda de divorcio.

En ese momento, las fotos en las redes sociales de Day Vásquez y Nicolás Petro cambiaron por mensajes con fuertes advertencias por presuntos hechos de corrupción que, más tarde, se convirtieron en una investigación formal en la Fiscalía. Los dos terminaron privados de la libertad en celdas cercanas, conversando nuevamente.

Defensa de Nicolás Petro presentó polémicos videos y fotos de Day Vásquez en traje de baño para sostener que el hijo del presidente no tenía un carro ni una casa en su poder. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/2jqNAabI4W — Revista Semana (@RevistaSemana) September 3, 2025

En ese mismo escenario, en las audiencias judiciales y desde las oficinas del búnker de la Fiscalía, el hijo del presidente Gustavo Petro reconoció los delitos que imputó la Fiscalía y hasta pidió perdón, en una reflexión que hizo por su hijo, que estaba por nacer, pero en el vientre de Laura Ojeda.

Desde entonces, ocurrieron varias cosas, principalmente, que Nicolás Petro cambió de defensa y decidió enfrentarse a la justicia para demostrar su inocencia. Incluso, se fue contra Day Vásquez, su exesposa, y lo hizo a través de su defensa, con publicaciones en redes sociales que se alejaron mucho de la estrategia de un abogado y más bien parecían escarnio público contra una mujer.

La defensa de Day Vásquez reprochó las publicaciones que se hicieron en plena audiencia y los constantes ataques del abogado de Nicolás Petro contra su cliente; por eso, anunciaron acciones legales, pues es particularmente extraño que el abogado del acusado ataque a los testigos en redes sociales, incluso exponiendo situaciones íntimas.

Adicionalmente, el hijo del primer mandatario presentó formalmente una demanda de divorcio. Con esta, busca definir por completo su situación con Day Vásquez, que pasó de ser su compañera sentimental, esposa, confidente, a testigo en su contra en el proceso que lo podría regresar a la cárcel.

Ante los juzgados de familia, se radicó una demanda de divorcio que en el sistema de la Rama Judicial aparece como reservada y que, hasta el momento, no ha sido notificada a las partes, entre ellas, la misma Day Vásquez. Se trata de un trámite que busca, principalmente, definir la ruta de lo que espera el hijo del presidente con este proceso.

Nicolás Petro, en audiencia. | Foto: Nicolás Petro