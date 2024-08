‘No comas más mentiras’: Red PaPaz busca generar conciencia frente al consumo de comida chatarra en niños y jóvenes

Ley de comida chatarra

Explica que desde el 14 de junio de este año el etiquetado frontal de advertencia octagonal es una responsabilidad de las empresas de la insdustria alimenticia. “En este momento, el Invima debe exigir ese cumplimiento y desde Red Papaz, cuando hemos visto productos que creemos que deberían tener el etiquetado y no lo tienen, hemos puesto quejas y hacemos seguimiento”, dice.

Quedan faltando, asegura, dos políticas en Colombia: una de ellas tiene que ver con ambientes escolares y ambientes de primera infancia, que “todavía están inundados de comestibles y de bebidas no saludables. En esos ambientes debería haber agua potable disponible gratuita, debería prevalecer la alimentación real, la alimentación natural, y no ocurre. Esto no deberían tener publicidad de productos nocivos, lamentablemente la tiene, estos productos son nocivos en ambientes escolares y de primera infancia”, explica la vocera.