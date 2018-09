No habrá debate presidencial, en el CNE se quemó el último cartucho

Se agotó el tiempo. El Consejo Nacional Electoral no tomó una decisión sobre la obligatoriedad del debate presidencial en segunda vuelta. La discusión se alargó y ninguna propuesta alcanzó la mayoría.

El derecho de petición de la campaña de Gustavo Petro para que se hiciera cumplir el artículo 23 de la Ley de Medios Públicos no logró su cometido. Ni siquiera con el respaldo del gobierno nacional —en cabeza del ministro del Interior Guillermo Rivera-, y de la Comisión de Seguimiento Electoral.

Los magistrados se reunieron el pasado jueves para discutir la solicitud. Para el magistrado Armando Novoa el debate se debía realizar en la televisión pública, primero invitando a los dos candidatos, y en caso tal con solo uno de ellos.

“Quienes se oponen señalan que los debates son derecho exclusivo de los candidatos, no de la ciudadanía. Pregunto: ¿los derechos de la democracia en dónde quedan?”, cuestionó el magistrado Novoa después de la Sala Plena.

Según dijo a SEMANA la subgerente de Televisión de RTVC, ellos estaban dispuestos a hacer el debate con un solo candidato si así lo ordenaba el CNE, pero sí pedían que se tomara la determinación lo antes posible por cuestiones logísticas.

Para la magistrada Gloria Inés Gómez Ramírez la petición era extemporánea y por eso debía ser archivada. El magistrado Felipe García, por su parte, propuso intentar un acuerdo entre los candidatos, debido a que si bien el Estado tiene la obligación de dar el espacio en la televisión pública, no se puede obligar a los candidatos a asistir.

“Lo que normalmente sucede cuando no se alcanzan los votos o hay un empate es resolver con conjueces. En este caso difícilmente se alcanzaría a adelantar ese procedimiento para tomar una decisión a tiempo, respecto a unos debates que naturalmente se tendrían que dar antes de la elección del próximo domingo”, explicó el magistrado.

“No somete a votación el cumplimiento de la Ley”

La actuación del CNE dejó un sin sabor, primero para Petro, quien había solicitado formalmente el debate, y segundo, para los miembros de la Comisión de Seguimiento Electoral. SEMANA habló con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) que hace parte de la comisión, sobre lo que ocurrió con el debate presidencial. Según la experta, lo que sorprendió fue que la discusión en el CNE no se diera en “términos de derecho” sino desde una óptica “política", para ella fue una "no decisión", porque se evitó tomarla.

“Honestamente no tenían nada que discutir, porque se trataba de hacer cumplir la ley. No tenían que someter a votación nada, uno no somete a votación el cumplimiento de la Ley”, aseguró Barrios, quien cree que este episodio da luces sobre la reforma electoral que se necesita.

“Nos pone en un lugar muy interesante para la reforma electoral, porque tenemos que avanzar hacia un sistema donde la autoridad electoral sea independiente, que no tenga un origen partidista. Lo que quedó claro es que este esquema de selección de miembros de la autoridad electoral es netamente partidista, lo que termina generando es una representación partidista que no es capaz de poder administrar de manera neutral el proceso electoral”, explicó la directora de la MOE, quien cree que un debate no debe ser parte de una estrategia electoral.

Así las cosas, los colombianos irán a las urnas sin haber visto a Duque y a Petro en un mano a mano en segunda vuelta. Lo que ha dicho Duque es que antes del 27 de mayo asistieron a decenas de debates y que en estas últimas semanas ha presentado sus ideas en todos los medios de comunicación y escenarios. Esta respuesta nunca convenció a Petro, quien siempre insistió en que el candidato del uribismo tenía "miedo" de enfrentarlo en debate.