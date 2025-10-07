Pese al llamado del Gobierno Nacional y Distrital para movilizaciones en calma, ya se registraron los primeros disturbios en la Universidad Pedagógica

Pese al reiterado llamado de las autoridades distritales, del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del mismo presidente, Gustavo Petro, a mantener la calma durante la jornada de manifestaciones de hoy 7 de octubre, ya se registraron los primeros focos de desmanes y disturbios en la avenida Chile y en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica.

#BOGOTÁ. A esta hora, en la calle 72 con carrera 11, también se presentan manifestaciones. Bastante congestión vehicular en la zona.



A esta hora, en la calle 72 con carrera 11, también se presentan manifestaciones. Bastante congestión vehicular en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos y piezas de video que circulan por redes sociales, un grupo de manifestantes de las movilizaciones pro-Palestina serían los responsables de vandalizar un cajero de una entidad financiera en el Museo Nacional, romper los vidrios de un establecimiento comercial en la calle 72 y de atacar con pintura a un soldado en ese mismo sector.

Además, se reportan bloqueos y desvíos en la troncal de TransMilenio sobre la carrera Séptima y la calle 26.

📷 A esta hora, manifestantes se ubican en la carrera Séptima a la altura del Museo Nacional.



Durante su paso, pintaron algunos graffitis y rompieron la puerta de un cajero automático. Además, se reporta el uso de pólvora en medio de la movilización.

Dentro de los participantes de las manifestaciones están los estudiantes de la Universidad Nacional, los miembros de Fecode, de la CUT, de la Universidad Distrital y líderes y lideresas sociales, además, de senadores y representantes progresistas que han apoyado abiertamente la jornada y que aseguraron que se unirían a las movilizaciones en la Embajada de Estados Unidos.

A esta hora estudiantes de la Universidad Nacional se movilizan por la calle 26 hacia la embajada de Estados Unidos.

Los hechos de esta jornada recuerdan a los ocurridos hace dos semanas cuando los manifestantes pro-Palestina vandalizaron el CAI de avenida Chile y las instalaciones de la ANDI, además de generar varios daños en las fachadas de cadenas comerciales estadounidenses.

Cierres viales

Av. calle 26 con carrera 33: continúan desvíos para las rutas zonales y retornos en Ciudad Universitaria y Avenida Rojas para los servicios troncales.

Dejan de operar las estaciones Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, Salitre El Greco y El Tiempo, Cámara de Comercio.

Calle 72 con carrera 11: continúan los desvíos para las rutas zonales sobre el lugar.

Usuarios afectados: 126.113

Rutas afectadas: 61

Estaciones/paraderos afectados: 69