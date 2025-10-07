Suscribirse

Bogotá

Pese al llamado del Gobierno Nacional y Distrital para movilizaciones en calma, ya se registraron los primeros disturbios en la Universidad Pedagógica

Algunos manifestantes atacaron con pintura a un uniformado del Ejército y vandalizaron establecimientos comerciales en la avenida Chile.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 9:15 p. m.
Disturbios en la Universidad Pedagógica
Disturbios en la Universidad Pedagógica | Foto: Semana

Pese al reiterado llamado de las autoridades distritales, del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del mismo presidente, Gustavo Petro, a mantener la calma durante la jornada de manifestaciones de hoy 7 de octubre, ya se registraron los primeros focos de desmanes y disturbios en la avenida Chile y en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica.

De acuerdo con los primeros reportes ciudadanos y piezas de video que circulan por redes sociales, un grupo de manifestantes de las movilizaciones pro-Palestina serían los responsables de vandalizar un cajero de una entidad financiera en el Museo Nacional, romper los vidrios de un establecimiento comercial en la calle 72 y de atacar con pintura a un soldado en ese mismo sector.

Además, se reportan bloqueos y desvíos en la troncal de TransMilenio sobre la carrera Séptima y la calle 26.

Contexto: Comunidades judías en Colombia condenan marchas pro-Palestina de este martes y las califica como “una infamia”

Dentro de los participantes de las manifestaciones están los estudiantes de la Universidad Nacional, los miembros de Fecode, de la CUT, de la Universidad Distrital y líderes y lideresas sociales, además, de senadores y representantes progresistas que han apoyado abiertamente la jornada y que aseguraron que se unirían a las movilizaciones en la Embajada de Estados Unidos.

Los hechos de esta jornada recuerdan a los ocurridos hace dos semanas cuando los manifestantes pro-Palestina vandalizaron el CAI de avenida Chile y las instalaciones de la ANDI, además de generar varios daños en las fachadas de cadenas comerciales estadounidenses.

Contexto: Defensoría se pronuncia por manifestaciones a favor de Palestina: “La protesta es un derecho, pero también conlleva responsabilidades”

Cierres viales

  • Av. calle 26 con carrera 33: continúan desvíos para las rutas zonales y retornos en Ciudad Universitaria y Avenida Rojas para los servicios troncales.
  • Dejan de operar las estaciones Ciudad Universitaria, Corferias, Quinta Paredes, Gobernación, Salitre El Greco y El Tiempo, Cámara de Comercio.
  • Calle 72 con carrera 11: continúan los desvíos para las rutas zonales sobre el lugar.
  • Continúan desvíos para las rutas zonales y retornos en Ciudad Universitaria y Avenida Rojas para los servicios troncales.
  • Calle 72 con carrera 11: continúan los desvíos para las rutas zonales sobre el lugar.
  • Usuarios afectados: 126.113
  • Rutas afectadas: 61
  • Estaciones/paraderos afectados: 69

