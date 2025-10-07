Suscribirse

Estos son los horarios y puntos de concentración de las marchas a favor de Palestina en Bogotá; habrá refuerzo en el despliegue de seguridad

Desde la Presidencia aseguran que protegerán la Embajada de Estados Unidos y las empresas de ese país, pero que también apoyarán las marchas.

7 de octubre de 2025, 2:04 p. m.
Manifestación a favor de Palestina y por la interceptación por parte del Estado de Israel a la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y defensores de derechos humanos, entre ellos dos colombianas
Hoy, martes 7 de octubre, desde las 10:00 a. m., Bogotá será escenario de una jornada de movilizaciones en respaldo al pueblo palestino, en el marco de la “Marcha Nacional en Solidaridad con Palestina”, convocada por la Comunidad Palestina en Colombia y organizaciones sociales, académicas y culturales que denuncian lo que califican como un genocidio en Gaza.

El comunicado difundido por los convocantes asegura que la jornada busca visibilizar la “barbarie y destrucción” en territorio palestino, donde, según afirman, miles de civiles han sido víctimas de bombardeos, desplazamientos y hambruna. “Es necesario decir, ¡basta! Ser solidario con Palestina es ser solidario con el principio que defiende la humanidad misma”, se lee en el documento.

Las actividades se realizarán en varias ciudades del país, pero en Bogotá la jornada tendrá diferentes puntos de encuentro y horarios a lo largo del día. Estos son los principales:

10:30 a. m.: Marcha en solidaridad con Palestina desde la Universidad Distrital – sede Macarena.

1:00 p. m.: Caravana y rodada por Palestina desde el aeropuerto El Dorado.

1:00 p. m.: Marcha en solidaridad con Palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.

4:00 p. m.: Caravana “Rodada por Palestina 2.0” en la Universidad Nacional de Colombia, convocada por la Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike.

4:30 p. m.: Marcha Nacional frente a la Embajada de Estados Unidos, convocada por el Comité de Acciones por Palestina.

Las movilizaciones cerrarán con actos culturales y una velatón en memoria de las víctimas palestinas.

La Secretaría Distrital de Gobierno informó que desplegará gestores de diálogo social y de derechos humanos para acompañar las movilizaciones y garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X asegurando que el Gobierno “protegerá la Embajada de Estados Unidos, pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano”.

El mandatario pidió a los manifestantes mantener la calma y el respeto durante las protestas, subrayando: “Mi posición es diferente a la del Gobierno de EE. UU., pero somos firmes ante los principios de nuestra Constitución. Paz en el Caribe y paz en el mundo”.

Palestinaembajada de estados unidos en ColombiaGustavo Petro

