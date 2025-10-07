Hoy, martes 7 de octubre, desde las 10:00 a. m., Bogotá será escenario de una jornada de movilizaciones en respaldo al pueblo palestino, en el marco de la “Marcha Nacional en Solidaridad con Palestina”, convocada por la Comunidad Palestina en Colombia y organizaciones sociales, académicas y culturales que denuncian lo que califican como un genocidio en Gaza.

Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El comunicado difundido por los convocantes asegura que la jornada busca visibilizar la “barbarie y destrucción” en territorio palestino, donde, según afirman, miles de civiles han sido víctimas de bombardeos, desplazamientos y hambruna. “Es necesario decir, ¡basta! Ser solidario con Palestina es ser solidario con el principio que defiende la humanidad misma”, se lee en el documento.

Las actividades se realizarán en varias ciudades del país, pero en Bogotá la jornada tendrá diferentes puntos de encuentro y horarios a lo largo del día. Estos son los principales:

Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

10:30 a. m.: Marcha en solidaridad con Palestina desde la Universidad Distrital – sede Macarena.

1:00 p. m.: Caravana y rodada por Palestina desde el aeropuerto El Dorado.

1:00 p. m.: Marcha en solidaridad con Palestina en la Universidad Pedagógica Nacional.

4:00 p. m.: Caravana “Rodada por Palestina 2.0” en la Universidad Nacional de Colombia, convocada por la Comunidad Palestina de Colombia, Global Moment to Gaza, Bosaet la Bici y Techo Bike.

4:30 p. m.: Marcha Nacional frente a la Embajada de Estados Unidos, convocada por el Comité de Acciones por Palestina.

Las movilizaciones cerrarán con actos culturales y una velatón en memoria de las víctimas palestinas.

Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La Secretaría Distrital de Gobierno informó que desplegará gestores de diálogo social y de derechos humanos para acompañar las movilizaciones y garantizar el derecho a la protesta pacífica.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de X asegurando que el Gobierno “protegerá la Embajada de Estados Unidos, pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano”.

Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA