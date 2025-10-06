Suscribirse

Política

Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas retenidas en Israel, serán liberadas, anunció la Cancillería

Las activistas habían sido retenidas cuando intentaban llevar ayudas a Gaza.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Nicolás Méndez Galvis

Nicolás Méndez Galvis

Periodista Semana

6 de octubre de 2025, 5:15 p. m.
Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas en la flotilla detenida cerca a Gaza.
Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas en la flotilla detenida cerca de Gaza. | Foto: Captura de pantalla de X

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó oficialmente que Manuela Bedoya y Luna Barreto, las dos colombianas que fueron retenidas por el Ejército de Israel y que iban en la flotilla Global Sumud (GSF) hacia la Franja de Gaza, serán liberadas.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que Manuela Bedoya y Luna Barreto, dos colombianas que se encontraban a bordo de la embarcación HIO de la Flotilla Global Sumud, serán liberadas en las próximas horas”, dice el comunicado.

Las colombianas habían sido detenidas por el ejército israelí cerca de la Franja de Gaza por querer llevar ayuda humanitaria a esa zona, a los palestinos. Desde el Gobierno reclamaron que se trató de “una violación del derecho internacional y de los Acuerdos de Ginebra” porque —supuestamente— estaban en aguas internacionales.

Greta Thunberg, activista de 22 años, es deportada.
Greta Thunberg, activista de 22 años, también ha sido parte de las flotillas humanitarias. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La liberación de ambas mujeres se dio gracias a la gestión del cónsul de Colombia en Tel Aviv, Carlos Piñeros, aunque la canciller Rosa Yolanda Villavicencio también habría adelantado gestiones diplomáticas.

Según la propia Cancillería, por parte de Israel se les respetaron sus derechos durante toda la detención, lo que contrasta con información de los últimos días, cuando se dijo que al parecer no se les habrían brindado garantías.

Contexto: Cancillería pide respeto a derechos humanos de colombianas detenidas en Israel tras participar en flotilla humanitaria; serán deportadas

La liberación de Bedoya y Barreto también pasó por una coordinación entre Bogotá, Tel Aviv e instituciones internacionales, en la que se lograron acuerdos necesarios con las autoridades de Israel y Jordania que permitieron el traslado de las colombianas hacia territorio jordano.

Allí serán recibidas por un equipo consular colombiano y una de ellas regresará al país con apoyo del Fondo Especial para las Migraciones, mientras que la otra permanecerá en la región, donde reside actualmente.

El nombramiento del cónsul en Monterrey depende de la canciller Yolanda Villavicencio y del presidente Gustavo Petro.
La canciller Rosa Yolanda Villavicencio habría adelantado gestiones diplomáticas. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“La Cancillería reafirma su compromiso de proteger los derechos de los colombianos en el exterior, expresa nuevamente su solidaridad con el pueblo palestino, así como su defensa del derecho internacional y la justicia global, y reitera su enérgica condena al genocidio en Gaza”, dijeron desde la Cancillería.

El cónsul en Tel Aviv aseguró que venían haciendo seguimiento a la situación de las connacionales. “Como parte de nuestro trabajo consular realizamos visitas al centro de detención al sur de Israel los días 3 y 5 de octubre para verificar las condiciones de reclusión y velar por sus derechos humanos”, aseguró.

Igualmente, contactaron a sus familias para entregarles detalles de la situación y el proceso que se estaba llevando a cabo.

Barreto y Bedoya habían sido retenidas en la madrugada del 2 de octubre cuando se desplazaban por aguas internacionales hacia la Franja de Gaza.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Destapan extraño detalle de la muerte de soldado al que Petro se ha referido varias veces: habló su papá y contó todo

2. Atlético Nacional se pronunció sobre la elección del nuevo técnico: hay comunicado oficial

3. “No puedo decir sí o no”, habló el funcionario público que radicó tutela en favor de alias Pipe Tuluá, señalado de asesinar a guardianes del Inpec

4. Alerta del Departamento de Estado: notificaciones erróneas en la Lotería de Visas 2026 podrían afectar a solicitantes de Cuba y Reino Unido

5. Estados Unidos golpea a la red de Los Chapitos: sanciona a 9 mexicanos y a 12 empresas por tráfico de precursores químicos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

IsraelPalestinaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Las organizaciones advierten que cerca del 83% del territorio nacional está cubierto por instrumentos creados desde el nivel central que amenazan la autonomía local.

Advierten que Áreas de Protección para la Producción de alimentos (APPA) violarían la Constitución y amenazarían la autonomía regional

Redacción Semana
Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas en la flotilla detenida cerca a Gaza.

Manuela Bedoya y Luna Barreto, las colombianas retenidas en Israel, serán liberadas, anunció la Cancillería

.

Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, llamó “payaso” al exministro Luis Carlos Reyes, quien la señaló de pedirle puestos en la DIAN

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.