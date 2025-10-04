“El país arde”: generales en retiro rechazan propuesta de enviar soldados a Gaza, dicen que es una “cortina de humo” del Gobierno

En un comunicado oficial de los generales en retiro de las Fuerzas Militares, estos rechazan la propuesta del gobierno de Gustavo Petro de enviar soldados a combatir a la Franja de Gaza contra Israel, una guerra en la cual el jefe de Estado de Colombia cada vez parece más interesado.

El comunicado de los oficiales tiene tres páginas y dice que el Consejo de Generales de la Reserva del Ejército, consciente de la gravedad de la propuesta de enviar tropas colombianas a la Franja de Gaza, se dirige a los colombianos con un análisis estratégico de concientización.

Tras bombardeo a escuela en Gaza, Petro acusó a Netanyahu y denuncia genocidio. | Foto: Montaje: Presidencia / captura de pantalla @MosabAbuToha

“La defensa de los intereses nacionales exige un debate público serio, libre de instrumentalización política, sobre una decisión que comprometería el futuro de nuestras Fuerzas Militares”, se lee.

Los generales en retiro coinciden en que el conflicto de Gaza “es una distracción de la crisis interna de Colombia”.

“La postura adoptada por el Gobierno nacional, caracterizada por la ruptura de las relaciones diplomáticas con un aliado histórico como Israel y el llamado a conformar una fuerza militar multinacional, sitúa a Colombia en una posición de alto riesgo en el ajedrez geopolítico”, dijeron.

Afirmaron que la propuesta “se inscribe en la búsqueda del presidente Gustavo Petro de inmortalizarse como un líder progresista y adalid moral ante la comunidad internacional, enfrentando a las potencias occidentales. Este afán por un legado individual se construye a expensas de los recursos, la estabilidad y la vida de los colombianos”.

Destacaron que, además, la propuesta busca crear una “cortina de humo doméstica”. Es decir, según los oficiales (r), “se pretende desviar la atención de la ciudadanía sobre la crítica situación de orden público en Colombia”.

Coincidieron en que “el país arde mientras se debate un eventual despliegue intercontinental, la inseguridad se desborda en el territorio nacional. Los grupos armados organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO) continúan expandiendo su control territorial”.

Los generales informaron que el envío de tropas de Colombia a Gaza (foto) debilitaría directamente la capacidad de disuasión y combate contra las estructuras criminales en Colombia. | Foto: AP

Hablaron del desplazamiento forzado, las masacres y la violencia contra la población civil en regiones apartadas como el Pacífico, donde se evidencia que el Estado está fallando en su misión constitucional prioritaria: proteger la vida y la seguridad de sus ciudadanos dentro de sus fronteras.

Los generales informaron que el envío de tropas de Colombia a Medio Oriente debilitaría directamente la capacidad de disuasión y combate contra las estructuras criminales en Colombia.

“Cada soldado, helicóptero o recurso logístico destinado a Gaza es una capacidad restada a la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados”, determinaron.

Como si fuera poco, “las tropas colombianas serían expuestas a un conflicto de alta intensidad, asimétrico y con un riesgo elevado de sufrir bajas, secuestros o violaciones al DIH, para una causa directa que no corresponde a la defensa directa de la soberanía colombiana”.