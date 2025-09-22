“No requiero apoyo, asesoría, ni orientación”, la fiscal del caso Nicolás Petro denuncia irregularidades

Un hecho insólito, de profunda gravedad, y un atentado contra la independencia judicial, quedó consignado en una carta que redactó la fiscal Lucy Laborde, la misma que investiga y llevará a juicio a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.

La funcionaria advirtió a la fiscal Luz Adriana Camargo y el vicefiscal Gilberto Guerrero, varios hechos que consideró irregulares y que están ocurriendo al interior de la delegada Contra las Finanzas Criminales.

El documento que llegó al despacho de la fiscal Camargo, se dividió en tres capítulos y cada uno con graves denuncias que atentan de forma directa la independencia de los funcionarios de la Fiscalía, en este caso de la fiscal a cargo del proceso contra el hijo del presidente y que le fue asignado de forma exclusiva.

Fiscal Lucy Laborde, a cargo de la investigación contra el hijo del Presidente, Nicolás Petrode, denunció formalmente presiones indebidas. | Foto: Montaje El País: Pantallazo audiencia/ Facebook Nicolás Petro

Apoyo innecesario

En primer lugar, la fiscal Lucy Laborde advierte que, desde que asumió el proceso contra Nicolás Petro, ha logrado completar todas etapas de la investigación, incluso de la preparación al juicio contra el hijo del presidente y lo hizo sola. Ahora, después de advertir que harían una nueva imputación de cargos, le asignan una fiscal de “apoyo”.

“El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo y no requiero apoyo, asesoría, ni orientación en dicho aspecto, por lo tanto, no se evidencia situación alguna que provea la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad eficacia y eficiencia en la administración de justicia”, advierte la funcionaria.

Nicolás Petro ha recibido varias amenazas de muerte, que además también son contra su esposa y su hijo. | Foto: SEMANA

Para Laborde, el supuesto apoyo que se ofrece desde la Dirección contra Lavado de Activos, no es más que una “imposición”, luego de conocerse que avanzan en una nueva imputación contra el hijo del presidente, y advierte que en estas circunstancias no requiere de apoyo, ni la asesoría que justamente es el argumento principal de la resolución.

La fiscal Laborde recibió la asignación especial del proceso contra Nicolás Petro, sin embargo, luego de la resolución que nombró una funcionaria de apoyo y después de anunciar la imputación de cargos, dejó de recibir las solicitudes de requerimientos que hace la defensa del hijo del presidente.

Respuestas subrepticias

Desde que la fiscal Lucy Laborde radicó una solicitud de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro, por los delitos de interés indebido a la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias, en la Fiscalía se hicieron algunas movidas y atentan contra la independencia y autonomía de los fiscales.

Lo primero que hicieron, una vez se conoció una imputación de cargos, fue firmar una resolución en la que designaban a otra funcionaria como fiscal de apoyo que, curiosamente también la sucedió en otra polémica investigación, en la misma dirección de Lavado de Activos y que ahora se convirtió en una solicitud de preclusión: El caso Meyendorff.

Lucy Marcela Laborde, fiscal del proceso contra Nicolás Petro | Foto: Pantallazo audiencia

Aunque la fiscal Laborde es la titular de la investigación contra Nicolás Petro, resulta particular y en su criterio irregular, que las solicitudes que hace la defensa las están respondiendo en la ciudad de Bogotá, mientras ella permanece en Barranquilla. Unas respuestas “subrepticias” dijo la funcionaria.

“Se indique por qué motivo desde que se solicitó la audiencia imputación de cargos no se corre traslado a este despacho de las peticiones y sus solicitudes de la defensa, por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la delegada para las finanzas criminales la directora contra el lavado de activos y la fiscal de apoyo que ha sido impuesta”, señalan las solicitudes de la fiscal Laborde.

Extrañas reuniones

El alboroto que generó la nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro, provocó que desde la dirección de Lavado de Activos, se programaron reuniones sorpresivas en las que se invitaba a la fiscal Lucy Laborde, pero se discutieron temas ajenos a la investigación.

Estas reuniones sorpresivas, como las llamó la funcionaria, se convirtieron en un hecho irregular, que, en su criterio, atenta justamente contra la autonomía e independencia de los fiscales en la dirección contra el Lavado de Activos.

“Esto no guarda relación alguna con las necesidades del despacho por cuanto el proceso que se sigue por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, ante el Señor Juez segundo penal especializado Barranquilla, se ha adelantado por la suscrita de manera íntegra y ajustada a todos los EMP (Elementos Materiales Probatorios) recaudados no solo en esta investigación, sino en la etapa inicial”, dijo la fiscal en su carta.

Lucy Marcela Laborde y Luz Adriana Camargo | Foto: SEMANA

Solicitudes

Son varias las solicitudes que la fiscal Lucy Laborde hizo a la jefe del ente acusador y el personal directivo, principalmente para conocer cuál es el objetivo de hacer esas reuniones sorpresivas y por qué a pesar de adelantar sola la investigación, decidieron nombrar una fiscal de apoyo, cuando no se requería de apoyo.

Adicionalmente, la fiscal pide que expliquen por qué razón las solicitudes que hace la defensa de Nicolás Petro, las está respondiendo la fiscal de apoyo y no ella, que es la titular. También solicita saber por qué los traslados o solicitudes de la defensa no están llegando a su despacho, sino que se quedan en la ciudad de Bogotá.

