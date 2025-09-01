“No se encontraron signos de violencia”, estos son los detalles de la necropsia a Valeria Afanador

El dictamen de Medicina Legal, respecto de las causas de la muerte de Valeria Afanador, fue contundente. Los análisis forenses concluyeron que se trató de un ahogamiento, producto de inmersión en líquido.

“La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”, explicó la Fiscalía, luego de los exámenes forenses.

Otro punto que destacó Medicina Legal está en las conclusiones sobre signos de violencia en el cuerpo de Valeria Afanador. De acuerdo con el dictamen forense, en el cuerpo de la menor no se hallaron signos de maltrato, abuso sexual o de violencia física que indicaran de manera directa un homicidio.

“No se encontraron signos de violencia física en el cuerpo. Las prendas de vestir de la niña no tenían desgarros ni cortes… Medicina Legal continuará con estudios adicionales con las muestras de laboratorio tomadas durante el procedimiento, al igual que los investigadores de campo”, señaló el ente acusador.

Advierten desde el ente acusador que la ventana de muerte corresponde, justamente, al momento en el que desapareció la niña y cuando fue encontrado su cuerpo en inmediaciones al río Frío, un sector conocido como Fagua, del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

“Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte —que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que fue encontrada— y el intervalo post mortem —cambios de descomposición presentados en el cuerpo— son cercanos en fechas”, explicó la Fiscalía.

Medicina Legal concluyó que los rastros encontrados en el cuerpo de la niña corresponden justamente a la hipótesis de un ahogamiento. Lo que queda pendiente es establecer cuál fue la causa y la forma en la que llegó al sitio donde, posteriormente, fue encontrado el cuerpo de la menor.

La familia de Valeria, por su parte, insiste en que la Fiscalía debe continuar con las investigaciones necesarias para establecer con certeza qué fue lo que ocurrió. Mantienen la hipótesis de que hay una tercera persona involucrada, una que —aparentemente— llamó a la niña hasta el punto donde después terminó ahogada.

