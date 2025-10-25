Suscribirse

Opositores al gobierno denunciaron agresiones durante la marcha de apoyo a la constituyente del presidente Petro

En video quedaron registrados los momentos de tensión entre opositores y afines al gobierno.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 6:55 p. m.
Opositores al gobierno denunciaron agresiones durante la marcha de apoyo a la constituyente del presidente Petro.

La reciente jornada de marchas promovidas por el Gobierno nacional para apoyar una asamblea constituyente, como lo ha indicado el presidente Gustavo Petro, dejó nuevamente al descubierto las fricciones entre oposición y afines al Ejecutivo.

En Bogotá, un grupo de integrantes de la reserva activa de la Fuerza Pública y veteranos fue agredido por un manifestante que promovía la constituyente, como lo denunció el mayor retirado Jorge Castillo.

El presidente Petro convocó el viernes pasado a marchas para impulsar una asamblea constituyente.

Según Castillo, los colectivos petristas los agredieron con cuchillos y otros objetos contundentes, como botellas. “Nos agredieron con cuchillo, nos tiraron piedra, se nos tiraron encima los petristas porque estábamos bajo una manifestación pacífica”, denunció Castillo.

Dijo que el otro hecho se presentó en Popayán, Cauca, en donde varias mujeres que recuperaban un bien público que había sido vandalizado fueron agredidas por manifestantes. Dijo que una señora de la tercera edad resultó lesionada en sus ojos y se está valorando si hubo daño en su visión.

“Hay dos situaciones especiales que se presentaron el día de ayer. Una se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, donde un grupo de reservistas y también de patriotas, personas de la tercera edad, fuimos a recoger firmas para el plebiscito y acabar el proceso de paz, y también a manifestarnos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que quiere hacer el Gobierno de Gustavo Petro, y pues fuimos agredidos por encapuchados, por personas que tenían cuchillos; nos lanzaron piedras, algunos lanzaron botellas”, denunció Castillo.

Añadió que: “estamos seguros que se está generando algo que se llama la revolución molecular disipada bajo un caos controlado, el cual básicamente lo que está realizando es mover colectivos, mover personas violentas, moverlos indígenas, lo vimos la semana pasada cómo agredieron nuestra policía nacional, cómo afectan el tránsito, cómo vandalizan nuestros barrios”.

El presidente Gustavo Petro, promovió en la plaza pública su asamblea constituyente.

Es de anotar que el presidente Gustavo Petro salió a la Plaza de Bolívar para promover la constituyente.

