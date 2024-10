Padre Francisco de Roux fue denunciado hace diez años por encubrir a sacerdote que abusó de siete niños; esta es la historia

La persona detrás de estos reclamos era Luis Fernando Llano Narváez, quien ya en 2014 le había revelado al padre Francisco de Roux los abusos sexuales que sufrió él junto a sus seis hermanas por parte de Chavarriaga. Pese a todo esto, la crudeza de los relatos, la coherencia de lo narrado y las pruebas, el jesuita no habría hecho nada para que este caso avanzara, tomando todo tipo de acciones para “encubrir” al padre Darío Chavarriaga, quien falleció en 2015 sin responder por las graves denuncias.

“Han pasado 50 años de los hechos, diez de la denuncia al padre De Roux y siete desde que me encontré al padre Zollner para que se lo comunicara al papa Francisco. De allá para acá no ha pasado nada hacia nosotros y usted ahora viene a censurarnos”, manifestó el denunciante en un video publicado por el periodista e investigador Miguel Ángel Estupiñán.

1/3 A ver, las Normas son claras. La Iglesia establece que en casos de abuso sexual, la colaboración con las autoridades civiles es obligatoria incluso si la ley no lo exige. #VosEstisLuxMundi (2019) refuerza el compromiso con la justicia y la transparencia para proteger a las…

“Nos tocó, nos acarició. Fue horrible, realmente espantoso . Si hay de verdad de corazón un deseo de justicia, de reparación para las víctimas. Esperemos que sea escuchado y que ese mensaje no quede en este recinto, no más”, manifestó Ana Rosa Cristina mirando directamente a la mesa en la que se encontraba el padre Zollner y varios representantes de la comunidad jesuita.

Tras finalizar el acto, el padre Zollner —según muestran varios videos— no le dio la cara a los denunciantes y salió acompañado por los organizadores del evento.

“Los obispos y superiores que no colaboren con las autoridades civiles en caso de abuso pueden ser removidos de su cargo (…) La negligencia no tiene cabida en la Iglesia”, precisó. El mensaje tuvo todo tipo de respuestas reseñando que este tipo de protocolos no funcionan y las acciones conocidas demuestran que solamente se ha buscado el encubrimiento.