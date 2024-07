“Pagué la plata que me pidieron, pero no sabía para qué la iban a usar”, contratista del escándalo de los carrotanques para La Guajira

Uno de los eslabones clave en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que detonó con la compra de 40 carrotanques para llevar agua a las poblaciones de La Guajira, por más de 46.000 millones de pesos, con sobrecostros, irregularidades para lograr el contrato, y que terminó supuestamente en entrega de dinero en efectivo para comprar las conciencias de congresistas es justamente el contratista pastuso Luis Eduardo López, con quien se hizo el escandaloso negocio.

Según se supo, la Fiscalía está a punto de cerrar cualquier posibilidad de negociación de la pena a cambio de que cuente la verdad de lo que ocurrió. Él sostiene que, a través de su abogado, Francisco Bernate, siguen discutiendo la posibilidad de un acuerdo, niega que tenga amigos en la política y asegura que entregó toda la plata que le pidieron en Bogotá, a un asesor de Sneyder Pinilla. Esto le contó la revista SEMANA.

SEMANA: Usted estaba avanzando en un preacuerdo con la Fiscalía que informan que se cayó supuestamente porque no contó toda la verdad ¿Qué beneficios buscaba a cambio de la colaboración?

Luis Eduardo López.: Nosotros seguimos en negociación con la Fiscalía y buscamos unos beneficios, ya sea un principio de oportunidad total o parcial, pero si este no es viable vamos a buscar un preacuerdo.

SEMANA: Insisto, desde la Fiscalía manifiestan que el principio de oportunidad se cayó ¿Cuáles serían los motivos?

LEL.: El motivo tiene que ver con que yo, como contratista, no tengo tanta información como la que tienen los funcionarios. Adicionalmente, el que ellos (Sneyder Pinilla y Olmedo López) hayan decidido colaborar con la justicia hace más complicado que se me otorgue un principio de oportunidad, pues yo no tengo información más allá del señor Sneyder Pinilla a quien tuve que entregarle la plata.

SEMANA: Dicen que usted le mintió la Fiscalía y que pagó coimas por otros contratos como una del Plan de Alimentación Escolar (PAE) ¿Es cierto?

LEL.: Eso no es cierto. No tengo, ni he tenido ningún contrato con el Programa de Alimentación Escolar.

SEMANA: También se habla de contratos con la Fiscalía que usted habría omitido contar…

LEL.: Hubo un contrato de arrendamiento a la Fiscalía de Cúcuta, en un predio que es de una sociedad.

SEMANA: ¿Es cierto que usted es un megacontratista del Estado? ¿Con qué otras entidades tiene contratos?

LEL.: No soy ningún megacontratista, eso lo han dicho sin conocimiento porque resulté en este caso, pero el único contrato grande que he tenido es el de los carrotanques

SEMANA: ¿Tiene otros líos judiciales o nexos o vínculos con personas al margen de la ley o investigadas?

LEL.: No, no tengo ningún otro lío judicial, no tengo ni siquiera un comparendo de tránsito, no tengo vínculos con personas al margen de la ley, mis relaciones son con personas de bien.

SEMANA: ¿Es habitual que funcionarios del Estado les pidan coimas a los contratistas para ganarse un convenio de estos?

LEL.: No sé si es cierto, puedo hablar por mí y, en mi caso, es la primera vez que me piden coimas para darme un contrato.

SEMANA: ¿Sigue negociando con la Fiscalía o esa puerta se cerró definitivamente?

LEL.: Claro que sí. No es cierto que no haya avances o que no se esté buscando. El doctor Francisco Bernate sigue trabajando en la negociación con la Fiscalía.

SEMANA: ¿Cómo termina usted vinculado en el escándalo de los carrotanques? ¿Quién lo buscó?

LEL.: No fue nadie de la UNGRD ni tampoco sabía lo que había detrás de todo esto. Simplemente, me busca un amigo y me dice que hay un negocio para suministrar unos carrotanques.

SEMANA: ¿No fue hablado con Olmedo López o Sneyder Pinilla?

LEL.: Con ninguno de los dos, luego supe de ellos y del pago que debía hacerse, pero al negocio de los carrotanques llegué por un amigo. Pagué la plata que me pidieron, pero no sabía para qué la iban a usar.

Sneyder Pinilla. Corte suprema de justicia. Bogotá Junio 5 de 2024. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: Juan Carlos Sierra

SEMANA.: ¿Cómo se tazó la comisión y de cuánto fue?

LEL.: Ellos propusieron una comisión de 12.5 por ciento y de 1.5 por ciento. Eso significa 7.000 millones de pesos.

SEMANA.: ¿A quién le entregó la plata?

LEL.: La plata se entregó a un funcionario que el señor Sneyder Pinilla delegó para tal fin, sé que es un asesor, pero no sé qué cargo tenía.

Olmedo López audiencia en la Sala de Introducción de la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración sobre el caso que involucra a Wadith Manzur | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA.: ¿La entregó en efectivo?

LEL.: Sí, la plata se entregó en efectivo. Se sacó de Bancolombia en las sucursales del Centro Comercial Andino y de Unicentro, todo fue en Bogotá.

SEMANA.: ¿Es cierto que usted se la entregó a Sneyder Pinilla a través de un asesor llamado Juan Pablo Llanos Marulanda?

LEL.: Como le dije, el dinero no se le entregó directamente al señor Sneyder Pinilla sino a través de un asesor que él delegó, pero el nombre o la identificación de él no podría decirlo en este momento, porque forma parte justamente de lo que se está hablando en mi colaboración con la Fiscalía.

SEMANA.: Cómo aseguran Olmedo López y Sneyder Pinilla ¿Sabía usted que el dinero iba para comprar congresistas?

LEL.: No, yo no tenía ningún conocimiento ni sabía para qué iba a utilizar el dinero los señores Olmedo López y Sneyder Pinilla. Mucho menos si iba para congresistas o facilitar reformas.

SEMANA.: ¿Es verdad que usted tiene relaciones cercanas con políticos y congresistas?