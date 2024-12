Hoy, por ejemplo, tenemos 32 ciudades con más de 200.000 habitantes y 70 con más de 100.000. Son enclaves en un territorio complejo y accidentado que permiten más movilidad social, más educación, más crecimiento y mejor institucionalidad. Un termómetro de ese nuevo país regional es el creciente protagonismo de alcaldes y gobernadores que han logrado proyectar su liderazgo político a nivel nacional.

Sin duda este proceso de modernización, y también de búsqueda de identidad, no ha estado exento de grandes obstáculos. El primero, la dicotomía entre país rural vs país urbano. Un territorio rural marginado, donde no hay institucionalidad -o está capturada por mafias o clanes- donde asesinan a los líderes sociales ante la impotencia del Estado y que ha protagonizado el conflicto la guerra contra las guerrillas y los grupos ilegales y donde no ha existido el Estado por décadas es, y seguirá siendo, un pesado lastre que nos impide abrazar enteramente el siglo XXI. El 60 por ciento de nuestra desigualdad proviene de la brecha urbano-rural, según Rimisp. Es la tensión entre esas dos Colombias donde radica gran parte de nuestro problema estructural.

La creciente desigualdad

Las satisfactorias cifras macroeconómicas de la última década y la acelerada generación de riqueza no se han reflejado en una mejor redistribución. Seguimos siendo el tercer país con mayor desigualdad en América Latina y estamos en el 10 por ciento de los más desiguales del mundo. Logramos convertirnos en un país de ingreso medio y ser el segundo país que más ha crecido en el continente durante la última década, pero no hemos logrado que esa prosperidad se reparta más equitativamente.