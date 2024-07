Paulino Riascos responde en SEMANA a ‘castigo’ del Gobierno Petro por no votar sus proyectos: “Total desilusión”

Un gran debate se abrió en medio de la polémica por los hechos de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo (UNGRD), que esta semana tuvo un nuevo capítulo tras las revelaciones que entregó el exdirector de la entidad Olmedo López, en su interrogatorio con la Fiscalía.

A las acusaciones que hizo contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se sumó un nuevo tema donde salió salpicado nuevamente el exministro Luis Fernando Velasco, con una presunta lista de congresistas ‘rebeldes’ del Pacto Histórico a quienes había que cerrarles la puerta en UNGRD.

Entre ellos se mencionó al senador de la Alianza Democrática Amplia (ADA) y del Pacto Histórico, Paulino Riascos, a quien, según Olmedo López, se le cerró la puerta de la entidad y no se le ayudó con dos proyectos para ayudar una escuela en su tierra, en el Cauca, que estaban pasando por una emergencia.

La institución estaba en serio peligro de ser arrastrada por una avalancha. “El río se estaba comiendo el talud y la escuela corría riesgo de que se la llevara”, dijo López. Pero como el senador Riascos no estaba votando de acuerdo con todos los intereses del Gobierno, fue castigado, al igual que los niños de la escuela.

A López le llegó entonces una orden del Gobierno Petro y la emergencia “no se tramitó”. Había que “excluir al senador Paulino Riascos”. Lo que sí tuvo trámite, dijo López, fue “acatar las órdenes de acuerdo con los acuerdos” entre el ministro Velasco y los congresistas a cambio de votos para aprobar los proyectos.

El senador de la Alianza Democrática Amplia habló con SEMANA y, en medio de lágrimas, narró lo que sintió tras la revelación de Olmedo López.

SEMANA: ¿Cómo se siente con todo esto que está pasando?

PAULINO RIASCOS: La verdad no ha sido fácil recibir la noticia de la forma en que me tienen en el Gobierno, porque yo soy un conocedor real de las necesidades de mi pueblo, algunas las dejé inmersas en el Plan de Desarrollo, pero no he vuelto a hablar de ellas, incluso fue mucho inconveniente para que quedaran en ese proyecto solo porque eran planteadas por mí. Tuve ayuda de congresista en general del país, de las diferentes comisiones económicas; por mi simpatía logré dejar inmersas muchas obras para la región, las cuales he callado, porque yo intuía que si de mi boca salía, no las iban a proyectar ni tener en cuenta, solo por hacerme la vida imposible, tal cual lo ha narrado Olmedo López.

Cuando me enteré de la situación del escándalo yo le envié un mensaje a él, porque me dolió mucho que habiendo plata y estando ejecutando, el pueblo, que no es cualquier cosa, es el pueblo donde yo nací y al que no he vuelto porque me da vergüenza ser Senador de la República y en mi pueblo sus casas se le estén yendo al agua y yo no poder tener aquí un relacionamiento que me permita sacar adelante un muro y la reubicación de un resguardo indígena de hermanos míos, que me vieron nacer, que saben qué tipo de personas soy yo y que no tuvieron eco en el gobierno ayudándoles, porque ahí están mis votos y los pueden revisar, yo lo único que he pedido aquí es respeto porque el voto lo he puesto.

SEMANA: ¿Qué opina usted de todo esto, de la forma en la que ha sido tratado por este tema?

P. R.: Lo único que le digo a la opinión pública es que evalúen. Yo he votado en favor del Gobierno, lo único que he pedido es respeto. Donde he mirado cosas que no son fundamentales para el país, me he apartado, pero lo fundamental al Gobierno siempre lo he apoyado. Yo no soy un hombre de izquierda y no me ha nacido ser de izquierda y si ese es el castigo, pues me seguirán castigando. Yo soy un hombre alternativo en la política, así me denomino yo, pienso, decido si es lo conveniente y apoyo, si no es lo conveniente, no lo voy a hacer. Tampoco soy un hombre de derecha como me han querido señalar de derechista, no lo soy, yo soy un hombre popular, que nació en un pueblo humilde, pero que Dios me ha dado la gracia de poder pensar y evaluar qué es lo más conveniente para mi país.

Yo llegué como un aliado al Pacto Histórico, más nunca llegué como un hombre de izquierda. Yo llegué como llegaron muchos hombres y mujeres convencidos de que este proyecto podía ser el idóneo para el país, más no con un compromiso de que yo tenía que ser un hombre de izquierda o andar de las narices de los de mejor familia con Petro para que pudiéramos tener eco para las necesidades de nuestro pueblo, eso no fue lo que le prometimos al pueblo y al Pacífico.

SEMANA: ¿Está usted desilusionado del Gobierno, de haber llegado al Pacto Histórico?

P. R.: Total, total, total, total, total total, mi pueblo también, porque esperaban más de este proyecto de Gobierno y hoy con esta señal total desilusión, porque no puedo dejar de repetirlo, pueden revisar cómo se vota en el Congreso, ahí están los votos, de qué me señalan a mí, qué me castigan.

SEMANA: ¿Cómo se enteró de todo esto que ahora está revelando Olmedo López? ¿Ya le habían comentado sobre este tema?

Cuando comenzaron a salir las noticias, yo puedo revisar la fecha exacta, fue el día que yo le pongo un mensaje al doctor Olmedo, a quien hoy incluso le pido disculpas, porque ya sé que no estuvo bien. Yo le escribí y nunca me respondió, el viernes 2 de febrero, que fue que yo escuché la noticia por primera vez, yo le envío un mensaje y le dije: ‘Buenos días Doctor. Sea lo que sea no está tratando con cualquiera; fui hasta tu despacho; hablamos y nunca me ayudaste con el tema del muro de mi pueblo (congresista; jefe de partido que ayudó a construir y elegir este gobierno). Uno en la vida no puede ser así. Gracias’.

Estado de Escuela en López de Micay. | Foto: Suministrada a Semana

Ese fue el mensaje que yo le puse, porque me dolió que estaban dando obras, que estaban viabilizando proyectos y mi proyecto, que yo ayudé a construir con un ingeniero de mi pueblo, que lo pagué yo, no tuvo eco en el gobierno, pero yo creí que era un tema de él, ¿por qué? Porque yo no había ofrecido nada. Ahora duele más que un paisano como Velasco, un hombre al que yo fui la primera persona que, siendo un líder en mi pueblo joven, le hice política y lo que hizo fue ayudarme un hundir con el gobierno, un hombre que López de Micay le ha votado fielmente todos sus procesos políticos y fue quien hizo parte de este orquestamiento para vetarme y vetar una obra para la región, cuando yo estaba haciendo todo a favor del gobierno.

SEMANA: ¿Cuándo presentó usted este proyecto para las obras de su región?

Lo vengo gestionando hace mucho rato, pero resulta que nosotros lo actualizamos con el ingeniero y yo fui a hablar con el doctor Olmedo, él me recibió muy bien, se comprometió en ayudarme y me dijo, vamos a ayudarte Paulino, yo nunca recibí más respuestas. Incluso una persona de la Unidad, que conoce la situación de los dos temas que yo estoy tocando aquí: del Resguardo Indígena Belén de Iguana y de Zaragoza, conoce de la gravedad de las cosas. Por eso supongo que a él le dijeron la gravedad y que no era una vaina inventada. Esto no son carrotanques comprados a miles de millones de pesos inventados. Esto es una realidad que están viviendo unos pueblos, esta es una situación delicada que están viviendo estas dos comunidades, sobretodo que son de donde yo nací, que es el dolor que yo siento en este momento.

SEMANA: ¿Qué le dice usted a esas comunidades que están en riesgo? ¿Cuál es el mensaje que tiene, por ejemplo, para los niños de estas escuelas, para su pueblo?

P. R.: Yo no he podido volver a mi pueblo simplemente porque me da vergüenza, yo no he sido capaz de volver a mi pueblo. Ellos saben qué tipo de personas he sido, saben qué tipo de humano soy y yo no tengo que pedir nada con lástima en este gobierno para que le pueda resolver un tema a mi pueblo. ¿Qué le digo a mi gente? Que yo sí vine a hacer la tarea aquí, que ahí están las horas priorizadas en el Plan de Desarrollo. El presidente se comprometió con nosotros, con el departamento del Pacífico y estamos esperando que nos cumpla. ¿Qué le digo a mi gente? Yo sí vine a hacer la tarea, porque yo sí la he vivido, pero me duele, me duele que el Gobierno diga eso, no porque lo está gestionando Paulino Riascos, pero sí van a mi puesto a pedirme el voto y sí lo he puesto, pero me han pedido que entregue hasta la dignidad y esa nunca la voy a entregar. Yo vine como aliado y me mantengo en la alianza, porque soy un hombre de palabra, pero a mí no me tienen que pedir que me entregue a nada, porque yo llegué fue como un aliado y los aliados teníamos independencia.

SEMANA: ¿Fue el exministro Velasco el que dio la orden de cerrarle las puertas a Paulino Riascos?

P. R.: Lo que se entiende es que es una conspiración de quienes controlaban el tema del gobierno, quienes hacían la relación pública y en ese marco, quien hacía la relación pública con los congresistas era él. ¿Con quiénes más del gobierno?, no sé, él tendrá que explicarlo. A él no le convenía que yo creciera políticamente en la región, que yo me visibilizara, lo busqué varias veces, no para pedirle nada, simplemente para preguntarle qué pasaba conmigo, qué es lo que pasa con nuestro partido. Es que no es Paulino el que está pidiendo nada. Ellos tienen que entender que nosotros somos ADA, un partido que llegó con más de un millón de votos. Hoy yo tengo 11 alcaldías elegidas con aval de ADA, 123 alcaldías en coaliciones para 33 alcaldías, 169 concejales, es una colectividad que no depende de Colombia Humana ni del presidente, esa es nuestra colectividad, entonces a Velasco no le convenía ayudarme a mí, nunca me paro bolas hasta que me cansé de buscarlo.

SEMANA: ¿Usted buscó al exministro Velasco pero nunca tuvo la oportunidad de hablar con él? ¿Qué respuesta recibía?

Ese tipo llegaba al Congreso, llegaba al plenario del Congreso y a mi ni me saludaba, cuando se chocaba conmigo por ahí de pronto me hablaba, pero a la hora del voto yo tenía que llegar como esclavo y borrego a poner el voto y me daban palmadas. Vuelvo y digo, yo nunca pedí nada para Paulino, yo he pedido que el Gobierno le cumpla a mi partido el tema de gobernabilidad. Convirtieron en un delito que un dirigente pase por un ministerio a gestionar una obra para su pueblo. Yo he dicho eso no es delito. El delito es quien crea que va a gestionar la obra y luego se la va a robar y no va a hacer la obra. El que resulte en actos de corrupción frente a la obra que gestionó, que responda por ella.

Estado de Escuela en López de Micay. | Foto: Suministrada a Semana

SEMANA: ¿Qué mensaje le manda usted al Gobierno nacional para poder realmente ayudar a la población del Pacífico, a su pueblo?

P. R.: Le digo al gobierno: nosotros firmamos un pacto en el que yo me mantendré. En este pacto que firmamos por cuatro años, yo me mantendré, pero les pido respeto por nuestra colectividad, que se llama Alianza Democrática Amplia (ADA), para que revisen su proceder con nosotros, pero en el marco del respeto.

Y que esto se convierte en un delito, el cual yo pondré en conocimiento de la Procuraduría y entes de control, porque, por negligencia, por rencor con una persona, están vulnerando los derechos de un pueblo, están afectando los derechos de un pueblo, a la gente se le está yendo la casa al agua, eso es culpa del gobierno, porque ya tienen conocimiento del hecho. Yo hice un mandado y ellos aparte de tener el conocimiento se abstienen de intervenir en la emergencia solamente por hacerle un mal a Paulino Riascos.

SEMANA: ¿Va a seguir insistiendo en estos proyecto? ¿Cómo está la comunidad en medio de la emergencia que viven?