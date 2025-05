En la mañana de este miércoles 28 de mayo, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, indicó que la Fuerza Pública se encuentra desplegada a nivel nacional, garantizando la protesta social y la movilidad a quienes decidieron no participar en la jornada del paro nacional.

Por esta razón, el ministro pidió que no haya polarización en medio de la jornada convocada por las centrales obreras. “Sé que las redes sociales tienden a polarizar , a generar confrontaciones que se pueden trasladar de ese mundo virtual a ese mundo físico”, indicó el general Sánchez.

Además, pidió para que en las universidades no se presenten actos de violencia: “Las universidades son un templo del saber, un templo de la educación, no de la violencia (…) Así que nuestros centros educativos no pueden ser fortín o trinchera de la violencia, sino constructores de la educación y el civismo”, indicó el Ministro.