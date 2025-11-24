El general Juan Miguel Huertas sigue generando polémica en el país. Desde 2023, SEMANA había revelado el poder del oficial en la entonces campaña presidencial de Gustavo Petro.

Diego Molano, exministro de Defensa, reveló detalles sobre el retiro del general Juan Miguel Huertas. | Foto: Juan Carlos Sierra

Huertas había sido retirado del Ejército durante el gobierno Duque, luego de eso, el oficial se pasó al lado del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, junto con otros militares retirados.

En diálogo con SEMANA, el exministro de Defensa Diego Molano reveló los motivos que llevaron al presidente Iván Duque a retirar al general Huertas.

“En este caso, en particular, fue por información de inteligencia, contrainteligencia, también fue por desempeño y de lealtad con la patria y con los intereses y objetivos del gobierno”, explicó el exministro Molano.

El presidente Gustavo Petro ordenó el reintegro del general Juan Miguel Huertas. | Foto: SEMANA

Agregó el exministro que luego del retiro de parte del gobierno Duque, el general Huertas demandó al Ministerio de Defensa.

“El general tiene hoy una demanda contra el Estado colombiano por ese retiro, por eso es importante señalar que se hizo a discrecionalidad del presidente de la República por la información de inteligencia y contrainteligencia que valoraba, pues los resultados, los intereses que tenía la administración del presidente Duque de tener personas que tuvieran lealtad con el país”.

Así mismo, indicó: “Esa demanda, por supuesto, tendrá que ser respondida por el Ministerio de Defensa y por eso no podríamos afirmar nada más que allí había una información de inteligencia, contrainteligencia, de desempeño y de lealtad con el país, por lo cual se toma la decisión de llamarlo a calificar servicio”.

El presidente Iván Duque había ordenado el retiro del general Juan Miguel Huertas. | Foto: NICOLÁS GALEANO