Suscribirse

Nación

“Pérdida de lealtad”: exministro Diego Molano explicó por qué había sido retirado el general Juan Miguel Huertas

El oficial, que hoy enfrenta un escándalo por presuntos nexos con las disidencias de las Farc, fue reintegrado por el presidente Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
24 de noviembre de 2025, 3:25 p. m.
A la izquierda el exministro de Defensa, Diego Molano, y el general Juan Miguel Huertas.
El exministro de Defensa Diego Molano y el general Juan Miguel Huertas. | Foto: Archivo.

El general Juan Miguel Huertas sigue generando polémica en el país. Desde 2023, SEMANA había revelado el poder del oficial en la entonces campaña presidencial de Gustavo Petro.

Diego Molano, exministro de Defensa, alertó sobre graves efectos por la crisis entre EE. UU. y Colombia.
Diego Molano, exministro de Defensa, reveló detalles sobre el retiro del general Juan Miguel Huertas. | Foto: Juan Carlos Sierra

Huertas había sido retirado del Ejército durante el gobierno Duque, luego de eso, el oficial se pasó al lado del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, junto con otros militares retirados.

En diálogo con SEMANA, el exministro de Defensa Diego Molano reveló los motivos que llevaron al presidente Iván Duque a retirar al general Huertas.

“En este caso, en particular, fue por información de inteligencia, contrainteligencia, también fue por desempeño y de lealtad con la patria y con los intereses y objetivos del gobierno”, explicó el exministro Molano.

Gustavo Petro General Juan Miguel Huertas Falso positivo
El presidente Gustavo Petro ordenó el reintegro del general Juan Miguel Huertas. | Foto: SEMANA

Agregó el exministro que luego del retiro de parte del gobierno Duque, el general Huertas demandó al Ministerio de Defensa.

“El general tiene hoy una demanda contra el Estado colombiano por ese retiro, por eso es importante señalar que se hizo a discrecionalidad del presidente de la República por la información de inteligencia y contrainteligencia que valoraba, pues los resultados, los intereses que tenía la administración del presidente Duque de tener personas que tuvieran lealtad con el país”.

Así mismo, indicó: “Esa demanda, por supuesto, tendrá que ser respondida por el Ministerio de Defensa y por eso no podríamos afirmar nada más que allí había una información de inteligencia, contrainteligencia, de desempeño y de lealtad con el país, por lo cual se toma la decisión de llamarlo a calificar servicio”.

Iván Duque
El presidente Iván Duque había ordenado el retiro del general Juan Miguel Huertas. | Foto: NICOLÁS GALEANO

El nombre del general Huertas, actual comandante del Comando de Personal del Ejército, salió a la luz pública luego de que se revelara —por Noticias Caracol— una presunta relación del oficial con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, para crear empresas de vigilancia privada para favorecer a criminales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Chelsea vs. Barcelona: canal y hora para ver el partidazo de la fecha en Champions League

2. “Siempre he respetado y acatado la justicia”, dijo el general (r) Rodolfo Palomino tras entregarse para pagar la condena

3. Ni Gaviria ni Gaona, esta será la cabeza de lista al Senado que eligió la coalición de la que hace parte el Nuevo Liberalismo

4. El jefe del Estado Mayor de Hezbolá fue abatido tras ataque de Israel: Irán lanzó dura advertencia

5. Fiscalía y MinDefensa deberán rendir cuentas a la Procuraduría por el escándalo que salpica a general del Ejército y funcionario de la DNI

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de DefensaEjércitoFuerzas Militares

Noticias Destacadas

General Rodolfo Palomino

“Siempre he respetado y acatado la justicia”, dijo el general (r) Rodolfo Palomino tras entregarse para pagar la condena

Redacción Semana
No

Fiscalía y MinDefensa deberán rendir cuentas a la Procuraduría por el escándalo que salpica a general del Ejército y funcionario de la DNI

Redacción Semana
A la izquierda el exministro de Defensa, Diego Molano, y el general Juan Miguel Huertas.

“Pérdida de lealtad”: exministro Diego Molano explicó por qué había sido retirado el general Juan Miguel Huertas

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.