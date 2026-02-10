¿Por qué el Consejo de Estado investiga al presidente Petro por una demanda cuando era senador?

Una nueva polémica política y jurídica se podría armar en los próximos días luego de que la Sala Plena del Consejo de Estado admitió una demanda de pérdida de investidura contra el presidente Gustavo Petro cuando era senador de la República.

Desde las 8:30 a. m. de este martes 10 de febrero, los magistrados de la Sala Plena se reunieron para discutir este proceso que fue calificado dentro del orden del día como uno de los “temas de mayor interés noticioso que serán tratados en la sesión”.

El Consejo de Estado admitió la demanda de pérdida de investidura contra el presidente Petro cuando era senador. Foto: SEMANA

Este caso se había resuelto en noviembre de 2022, cuando el Consejo de Estado estableció que no era competente para conocer las demandas de pérdida de investidura de congresista contra el Presidente de la República.

El principal argumento de esa decisión era que el alto tribunal no era competente para investigar a Gustavo Petro por el hecho sobreviniente que se dio con la posesión del demandado como presidente. El Consejo aclaró que el conocimiento de esas demandas no las podía conocer ni cuando los hechos se produjeron, cuando el mandatario ejerció como periodista.

Pero Joan Sebastián Moreno Hernández, el demandante contra el presidente, presentó un nuevo recurso que cuatro años después le dio un giro de 180° a la decisión que en un principio tomó el propio Consejo de Estado.

Los magistrados de la Sala Plena admitieron esa demanda, definieron que sí tienen competencia y ahora tendrá que investigar al mandatario por la demanda que llegó en su contra por pérdida de investidura cuando era congresista de la República.

El recurso contra el ahora presidente de la República argumenta que el entonces senador Petro podría perder su investidura, por una supuesta violación en una causal dentro del artículo 89 de la Constitución de Colombia.

Específicamente, se trataría de la causal 2 que cita: “Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.

Esta decisión podría generar una nueva controversia entre el Consejo de Estado y el presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado fuertemente a ese alto tribunal por decisiones como la competencia que le dio al Consejo Nacional Electoral, para que investiguen las presuntas violaciones de topes de campaña del candidato Petro a la Presidencia.