Nación

Por un presunto impedimento, abrieron investigación a magistrados que absolvieron al expresidente Álvaro Uribe

La Comisión de Disciplina Judicial recibió una queja que ahora se tramita en esa entidad.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 4:52 p. m.
La Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación contra los magistrados.
La Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación contra los magistrados. Foto: Jorge Orozco / El País

Son varios los recursos, reclamos y quejas que surgieron tras la absolución, en segunda instancia, del expresidente Álvaro Uribe Vélez en el proceso por fraude procesal y soborno en actuación penal. Una llegó a la Comisión de Disciplina Judicial y se convirtió en una investigación formal.

Este martes, 17 de febrero, se conoció que la Comisión notificó que se abrió un expediente para investigar disciplinariamente a los magistrados que tomaron la decisión de absolver al expresidente Uribe en octubre de 2025, la misma que dejó sin efectos la condena de primera instancia; una condena a los 12 años de prisión.

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez
Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez Foto: Semana, captura de video

Desde la Comisión confirmaron que la queja estaba relacionada con un supuesto impedimento de un magistrado que debió tramitarse, pero que se ignoró en la sala compuesta por los tres magistrados responsables de definir la segunda instancia en el proceso contra el exmandatario.

Se trata de un asunto de trámite. Se recibió la queja, se procesó y ordenó la apertura de la investigación con el propósito de establecer si existe mérito para la queja y de esta forma adelantar los actos de verificación correspondientes que lleven a decisiones que pueden incluir sanciones o archivo.

No se trata de una carga de responsabilidad inmediata; es un trámite que debe cumplirse como parte de las obligaciones propias de la Comisión de Disciplina Judicial, pues de no hacerlo, los investigados serían los magistrados de la misma entidad que deben investigar presuntas faltas disciplinarias de los servidores de la justicia.

Tribunal de Bogotá falla, en segunda instancia, el caso de Álvaro Uribe Vélez
Tribunal de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez Foto: Semana, captura de video

Se espera que en las próximas semanas la Comisión de Disciplina Judicial pueda concluir qué clase de responsabilidad tendrían los magistrados en los hechos que narra la queja disciplinaria y además, los elementos de prueba para dicha queja, o si quizá se trata de un reclamo infundado en contra de los servidores.

