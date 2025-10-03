Primicia: Procuraduría inspeccionará al Dapre tras denuncias de funcionario que estaría promoviendo protestas contra la ANDI

SEMANA conoció que este viernes 3 de octubre a las 2 de la tarde, un equipo especial de la Procuraduría General de la Nación llegará hasta las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), después de las denuncias que vincularon a un funcionario del Gobierno Petro con las protestas a favor de Palestina.

Lo grave del caso es que lo que empezó como una protesta pacífica por la situación en Gaza, terminó en disturbios y en una jornada de violencia que dejó graves afectaciones al CAI de la Policía en la avenida Chile (calle 72) y a varias propiedades privadas que se ubican en esa zona del norte de la capital del país.

Rechazamos los ataques y el asedio al que han sido sometidos la @Andi_colombia, sus instalaciones y sus funcionarios

La estrategia política de polarización y la necesidad de buscar siempre un enemigo es equivocada y en particular en este caso haber escogido a la Andi es tan… pic.twitter.com/BwidUkz5vg — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) October 2, 2025

Esta revista conoció que los funcionarios de la Procuraduría tratarán de establecer el vínculo entre la Presidencia del Gobierno Petro con Juan Camilo Villalobos, el hombre que ha sido señalado como uno de los que convocó el “hostigamiento” contra la ANDI hace algunas horas.

De hecho, el concejal del Bogotá Daniel Briceño denunció en su cuenta de X: “Juan Camilo Villalobos, una de las personas que convocó el hostigamiento contra la ANDI ayer en Bogotá, es contratista de la Presidencia de la República. Aun así, amigos del gobierno antiempresa dicen que lo de ayer fue una ‘acción espontánea del movimiento social’”.

Rechazamos el intento de unos pocos encapuchados por imponer el caos y el miedo en Bogotá.



Hoy le pedimos a la Fuerza Pública, una vez agotado el diálogo, restablecer el orden, y lo haremos siempre que sea necesario.



El país merece que el presidente se pronuncie con claridad… pic.twitter.com/LJvsisPV5d — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 3, 2025

La denuncia de Briceño iba acompañada de la certificación periódica de actividades para quienes están contratados por prestación de servicio, en la que se evidencia que Villalobos Forero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año, para prestar servicios a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

Briceño reveló que el funcionario se estaría ganando más de 9 millones de pesos al mes, y en su informe de ejecución del contrato, presentó en las evidencias una imagen que, según el concejal, “literalmente los colombianos le pagan por hacer activismo pro Palestina”.

Esta es una de las “evidencias” de la ejecución del contrato del activista Juan Camilo Villalobos en la Presidencia de la República



Literalmente los colombianos le pagan por hacer activismo pro Palestina.



Recuerden que el señor Villalobos está detrás del hostigamiento a la ANDI pic.twitter.com/WP1WKwSS6N — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) October 3, 2025

Ahora la Procuraduría tratará de determinar la relación de Villalobos con la Presidencia de Gustavo Petro, así mismo, busca determinar si incurrió en algún tipo de falta disciplinaria con la supuesta convocatoria de las movilizaciones a favor de Palestina, como lo denunció el concejal del Centro Democrático.