Este viernes 3 de octubre, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, madrugó una vez más a referirse a la situación que han enfrentado en la sede de Bogotá y a las movilizaciones en otros puntos de la geografía nacional por parte de los movimientos propalestinos, que se avivaron luego de conocerse que el 1 de octubre Israel detuvo una flotilla de barcos que llevaba ayuda humanitaria a Gaza.

El directivo de la Andi, aunque agradeció a todos los que respaldaron su petición de respeto a la tranquilidad y seguridad de los trabajadores, se refirió en particular al respaldo recibido por sindicatos, que a través de la Confederación de Trabajadores de Colombia-CTC emitieron un pronunciamiento. “Reconocemos y agradecemos muy especialmente el apoyo y la Solidaridad de los trabajadores y sindicato Colombianos unidos CTC”.

CAI en Bogotá fue vandalizado por encapuchados. | Foto: Tomada de redes sociales

La situación subió de tono, en materia de protestas en Colombia, en medio de las posiciones polarizantes frente al conflicto en Gaza: Palestina o Israel.

Las protestas terminaron en enfrentamientos con la Fuerza Pública y en traumatismos en la movilidad, en cercanías a la sede de la Andi en Bogotá. No obstante, también hubo movilizaciones en Cali y Medellín, con actos de vandalismo que fueron rechazados por la ciudadanía y las autoridades locales.

Reconocemos y agradecemos muy especialmente el apoyo y la Solidaridad de los trabajadores y sindicato Colombianos unidos en la Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC- @ctccolombia Hacia la @ANDI_Colombia ante el hostigamiento y asedio que se ha lanzado contra la… pic.twitter.com/oR6pYDXFcx — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) October 3, 2025

Desde el Consejo Gremial, Andesco, parlamentarios y líderes de opinión desde distintas trincheras se pusieron del lado de la Andi, que desde el miércoles, enfrentó “ataques y asedios en sus instalaciones y contra los funcionarios”, según manifestó Mac Master a través de sus redes sociales, en las que se refirió a “la estrategia política de polarización y la necesidad de buscar siempre un enemigo”. Tal posición la catalogó, no solo como equivocada, sino también como peligrosa.

Protestas en Bogotá | Foto: Secretaría de Gobierno / Cortesía

La convocatoria a las movilizaciones, por parte de la Comisión Colombiana en el Movimiento Global a Palestina, según decían los activistas, era de carácter pacífico, en rechazo a lo que está sucediendo con la población civil en el conflicto en la franja de Gaza.

Lo cierto es que la solidaridad con la Andi ha sido generalizada. El Consejo Gremial, por ejemplo, catalogó como inadmisible el asedio.

Una invitación clave que la que hizo la presidenta de Proantioquia, Juliana Velásquez, que enfatizó en que la ciudadanía no debe permitir que sea enfrentada al dilema alrededor de cuál bando apoyar, porque “no estamos en bandos opuestos”. Defendió el derecho a la protesta pacífica, pero condenó las amenazas contra la institucionalidad, en relación con el asedio a la Andi.

Para la muestra un botón

De aquí que Mac Master haya resaltado el apoyo por parte de la CTC, que, si bien manifestó las diferencias naturales que existen entre ambas organizaciones (una de trabajadores y otra de empresarios) destacó el papel del gremio industrial como parte de la democracia y la defensa del diálogo social.