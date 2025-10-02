Vicky Dávila responde a la amenaza de Gustavo Petro: “Aquí espero su denuncia ante su fiscal de bolsillo”

Las duras posturas del presidente Gustavo Petro frente al conflicto de Israel y Palestina siguen levantando ampolla entre diferentes sectores de la política colombiana.

Aquí espero su denuncia ante su Fiscal de bolsillo. No le tengo miedo Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo.



Ellos no… pic.twitter.com/hJ2fhGVRzg — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 3, 2025

El último encontronazo fue entre la precandidata presidencial Vicky Dávila y el presidente, cuando este último, en una aparición pública, le pidió a su oficina jurídica empezar a interponer denuncias por sedición contra candidatos presidenciales, periodistas y todos los que apoyen a Israel.

Todo comenzó cuando el presidente, en pleno evento, se refirió al discurso que dio en las Naciones Unidas. “Lo que yo dije en Nueva York es que ningún hombre o mujer de un estado armado puede disparar contra la humanidad, no puede tirar bombas a los bebés, no puede fusilar a jóvenes desarmados y no puede acabar con un pueblo y su cultura que no le ha hecho ningún daño (...) o qué daño le han hecho los palestinos a los colombianos”.

Petro va a Estados Unidos y pide a las Fuerzas Armadas no obedecer a Trump, y aquí amenaza a quienes les pedimos a los militares y policías que no le obedezcan ser los aliados del jefe del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro. Pues me ratifico, nuestras Fuerzas deben obedecer la… https://t.co/EUjInXadce pic.twitter.com/FkS3n83a6r — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 3, 2025

En esa misma vía, el presidente dio la estocada final en su discurso y levantó una seria amenaza para periodistas y candidatos presidenciales: “Si hay candidatos, o señores o señoras o periodistas que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y que sí hay que matar a la juventud, le pido a las oficinas jurídicas del gobierno que empiecen a poner denuncias por sedición, porque van en contra de la Constitución”.

Frente a semejante amenaza, la precandidata Vicky Dávila publicó un fuerte trino en el que le respondió al presidente y le dijo que no le temía a sus amenazas.

La periodista Vicky Dávila envió un contundente mensaje sobre las marchas convocadas por Gustavo Petro para este martes, 18 de marzo. | Foto: Semana/Presidencia

“Aquí espero su denuncia ante su fiscal de bolsillo. No le tengo miedo, Petro, hágame lo que quiera, pero usted, que sí ha sido un sedicioso que Colombia perdonó, sabe que nuestros militares y policías no tienen por qué servirle al narcodictador Nicolás Maduro, su amigo”, publicó Dávila.