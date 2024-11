Procuraduría abrió indagación previa por captura y liberación de jóvenes en Bogotá

Lo que no cuadra entre las versiones del director de la Policía, el viceministro del Interior y los videos

En medio de la protesta de este domingo, los policías capturaron a dos personas que incluso fueron subidas en una tanqueta. Sin embargo, algo que aún no es del todo claro ocurrió minutos después.

Las versiones que han dado el director de la Policía, el general Henry Sanabria, y el propio viceministro García no cuadran frente a lo que muestran los videos, convertidos en la ‘prueba reina’ de lo sucedido.

Se escucha a otra mujer decirle al viceministro García: “Si no los sacan, no va a haber diálogo (...). Los quiero ver afuera, no quiero ver Esmad. Así nos sentamos”. En ese momento, el funcionario del gobierno Petro se sube a la tanqueta para mediar en medio del procedimiento de la Policía.