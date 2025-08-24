Procuraduría indagará presunta participación en política de funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Antioquia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, colocó la lupa sobre el secretario de seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, luego de una publicación en X, en donde subió una imagen de Iván Cepeda, quien sería ficha clave de la izquierda para competir por llegar a la Casa de Nariño.

En la imagen, acompañada del mensaje “un hecho vale más que mil palabras”, se observan ocho fotografías en las que aparece Iván Cepeda, quien el viernes anunció su participación como precandidato del Pacto Histórico para la consulta de Octubre, acompañado de miembros de las Farc.

Esto causó molestia en el presidente, quien la emprendió contra el secretario: "Usted señor es un funcionario público del gobernador de Antioquia. Le solicito abstenerse de hacer política dañina. El que muestra ahí le fue asesinado su padre, senador de la república, y la gestión de su hijo fue conseguir la paz para que no hubiera más muerte en este país”.

En otro mensaje, el jefe de Estado le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar la posible participación en política. “Señor procurador, sin miedo ante el hidalgo. La policía es nacional, el exgeneral y su virgen, que respeto, es un funcionario público y de acuerdo a nuestra constitución, no debe participar en política”.

Pues la Procuraduría General de la Nación se pronunció este domingo, 24 de agosto, con la apertura de una indagación previa contra “funcionarios por determinar” de la Secretaría de Seguridad y de Justicia de Antioquia, por la presunta participación en política. No hizo mención específica sobre ningún funcionario de la entidad.

Gustavo Petro y el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez. | Foto: Semana.

La decisión del Ministerio Público se fundó en las manifestaciones a través de las redes sociales, específicamente en X, donde podrían estar incurriendo en una “aparente” intervención indebida de frente a las elecciones del 2026.

La Procuraduría explicó que con esta actuación pretende verificar la ocurrencia de los hechos y determinar si estos constituyen una falta disciplinaria por parte de los servidores públicos.