Gustavo Petro la emprende contra el secretario de Seguridad de Antioquia: “Usted estuvo bajo mis órdenes”

El presidente Gustavo Petro tiene la lupa puesta sobre el secretario de Seguridad de Antioquia, el general (r) Luis Eduardo Martínez, por una publicación que hizo en su cuenta de X y pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

La molestia del jefe de Estado con el funcionario es un trino que emitió este 23 de agosto sobre Iván Cepeda, quien sería la ficha principal de la izquierda colombiana para competir por la Casa de Nariño en 2026.

Luis Eduardo Martínez divulgó una serie de fotografías de Cepeda junto a criminales de alta peligrosidad, como el fallecido Jesús Santrich, Iván Márquez y Pablo Beltrán, entre otros. Para él, “un hecho vale más que mil palabras”.

El primer mandatario no ocultó su desazón con el secretario de Seguridad: “Usted es un funcionario público del gobernador de Antioquia. Le solicito abstenerse de hacer política dañina”, escribió en su cuenta de X.

Un hecho vale más que mil palabras pic.twitter.com/1d3zYidOrf — LuisEduardoMartinezG (@BGLuisMartinez) August 23, 2025

Petro salió en defensa de Iván Cepeda, el precandidato presidencial: “El que muestra ahí le fue asesinado su padre, senador de la República, y la gestión de su hijo fue conseguir la paz para que no hubiera más muerte en este país”.

Los reproches del presidente Petro hacia el general en retiro no pararon ahí: “Usted estuvo bajo mis órdenes, compórtese como un oficial de Bolívar”. Y más tarde solicitó a la Procuraduría General de la Nación revisar esta publicación.

“Señor procurador, sin miedo ante el hidalgo. La Policía es nacional, el exgeneral y su virgen, que respeto, es un funcionario público y, de acuerdo a nuestra Constitución, no debe participar en política”, señaló el jefe de Estado en X.

Luis Eduardo Martínez es uno de los funcionarios de confianza del gobernador Andrés Julián Rendón. El voto de lealtad le ha servido para operar como mandatario encargado ante la ausencia del titular.

Luis Eduardo Martínez, como general de la República. | Foto: Juan Carlos Sierra

Es abogado de la Universidad la Gran Colombia y especialista en derecho administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, y por más de 35 años estuvo al servicio de la Policía Nacional en destacados puestos.