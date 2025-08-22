Suscribirse

La carta con la que la Gobernación de Antioquia le había pedido al ministro de Defensa refuerzo militar urgente antes de los hechos terroristas en Amalfi

La misiva se envió desde el 6 de junio y desde entonces ya se alertaba sobre amenazas para la seguridad de la zona. El último atentado dejó 12 policías muertos.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 11:25 a. m.
MinDefensa atribuyó a disidencias de alias Calarcá derribamiento de helicóptero de la Policía en Antioquia
MinDefensa atribuyó a disidencias de alias Calarcá el derribamiento del helicóptero de la Policía en Antioquia. | Foto: SEMANA

La Gobernación de Antioquia ya había alertado, desde el 6 de junio de este año, sobre la delicada situación de orden público en su territorio. En ese entonces, desde el gobierno departamental se había elevado una solicitud urgente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para reforzar con tropas del Ejército Nacional el municipio de Amalfi, el mismo lugar donde ayer fue derribado el helicóptero de la Policía Nacional, que dejó un saldo de 12 uniformados muertos, y donde se han registrado recientes enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales.

El general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia, dijo que homicidios en Rionegro y Marinilla "no son para alarmarse".
El general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad de Antioquia, firmó la carta enviada el Mindefensa. | Foto: Gobernación de Antioquia.

En una carta firmada por el brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán, secretario de Seguridad del departamento, se advertía que la confrontación entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las FARC “ha puesto en jaque la tranquilidad de la región”.

Según el documento, desde el 31 de mayo se registran choques armados en el sector Los Balcones, vereda Los Toros, lo que ha incrementado el temor entre la población civil.

¿Quién derribó el helicóptero en Antioquia? Estas son las pistas que rastrean las autoridades
¿Quién derribó el helicóptero en Antioquia? Estas son las pistas que rastrean las autoridades | Foto: Suministrada a Semana API

“En este contexto, es fundamental informar que desde la noche del 31 de mayo se vienen enfrentando las estructuras del Clan del Golfo y el Frente 36 de la FARC y desde el día lunes 2 de junio, en horas de la noche, se encuentra desaparecido el señor presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Toros, ubicada en este municipio”, se lee en la misiva.

La Gobernación de Antioquia advirtió que la Policía y el personal militar presentes en la jurisdicción están ampliamente desbordados en su capacidad operativa y logística, lo que impide responder de manera eficaz a la complejidad de las amenazas.

Las autoridades investigan los hechos.
Las autoridades investigan los hechos. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil de @AndresJRendonC

Por ello, la administración departamental pidió al ministro de Defensa que se disponga de un plan de acción integral y sostenido, más allá de simples patrullajes ocasionales.

La solicitud incluye la instalación de puestos de control estratégicos, vigilancia permanente y mecanismos de reacción rápida ante posibles hechos de violencia, desapariciones o desplazamientos forzados.

Rueda de prensa Ministro Pedro Sánchez - en Indumil Bogotá 6 agosto 2025
Pedro Sánchez durante una rueda de prensa. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Las comunidades reclaman la acción decidida del Estado”, advierte el escrito, al tiempo que señala que una respuesta insuficiente comprometería la legitimidad institucional y dejaría en mayor vulnerabilidad a líderes sociales, campesinos, comerciantes y estudiantes.

La Gobernación reiteró su disposición a trabajar de manera articulada con el Ministerio de Defensa y demás entidades nacionales para garantizar el restablecimiento del orden público en Amalfi y proteger la vida de los habitantes que hoy se sienten sitiados por los grupos armados.

