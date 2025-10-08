Suscribirse

Nación

Procuraduría pide rechazar la demanda que busca la ‘muerte política’ contra David Racero por escándalo en el Sena

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, insistió en su inocencia dentro de este proceso.

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 8:51 p. m.
No
El representante a la Cámara, David Racero, en audiencia que busca su 'muerte política' por escándalo en el Sena. | Foto: No

La Procuraduría General de la Nación pidió no decretar la pérdida de investidura o ‘muerte política’ contra el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, después de considerar que las pruebas en el escándalo de recomendados en el Sena, no permitirían incidir que hubo tráfico de influencias sobre el director de esa entidad, José Eduardo Londoño.

La procuradora del caso manifestó que “en síntesis, al no encontrarse en el caso concreto acreditado de manera concurrente los presupuestos fácticos y jurídicos exigidos, para la configuración de la causal de pérdida de investidura, y teniendo en cuenta que la carga de la prueba recae principalmente en el demandante (...) esta delegada considera que los hechos invocados no se adecuan de forma típica a la hipótesis normativa que regula el tráfico de influencias”.

La delegada de la Procuraduría advirtió categóricamente que dentro del proceso no logró probarse de manera “inequivoca” la existencia de una influencia por parte de Racero, utilizando su cargo o presionando a algún servidor público que tomara decisiones dentro del Sena para que lo favorecieran a él o a un tercero.

“Al no estar demostrado el elemento objetivo de la conducta, resulta infructuoso examinar el elemento subjetivo, razón por la cual, no se configura la causal invocada, y en consecuencia, no procede decretar la pérdida de investidura solicitada contra el representante a la Cámara, David Ricardo Racero Mayorca, en el presente proceso”, manifestó la procuradora.

Contexto: David Racero: se define proceso que lo tiene en riesgo de perder su curul en el Congreso

Racero insiste en su inocencia

El representante del Pacto Histórico asistió a la audiencia pública donde la Procuraduría emitió su concepto, aunque no se refirió a esa postura, volvió a insistir en su inocencia y hasta advirtió que no ha cometido ningún tipo de acto ilegal.

No he cometido ningún acto ilegal ni irregular, ni mucho menos he cometido alguna falta que pueda adjudicarme con el delito de tráfico de influencias debidamente comprobado. Espero que esta audiencia pueda esclarecer ante la opinión pública”, dijo el congresista.

Este proceso contra Racero inició después de que el estudiante de derecho Samuel Ortiz demandó su investidura, después de una serie de audios que se conocieron a través de medios de comunicación, sobre una presunta red de clientelismo que se habría diseñado al interior del Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena.

En esas conversaciones, el congresista de la bancada de Gobierno, habría pactado con Jorge Londoño, director del Sena, la asignación de varios cargos en esa entidad. El escándalo dejó salpicado hasta al tío de Racero, José Luis Mayorca, quien intentó ser gobernador del Cesar.

