Pronóstico del clima en Colombia: Ideam revela en que regiones habrá fuertes lluvias durante este fin de semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló su más reciente informe sobre el pronóstico del clima en Colombia durante este fin de semana.

De acuerdo con el Ideam, se prevén condiciones meteorológicas mayormente secas en varias zonas del centro y sur de la región Andina y la Amazonía.

Mientras que se esperan lluvias con posibilidad en algunos casos de tormentas eléctricas en zonas de las regiones Caribe, Pacífica y Orinoquia son previstas principalmente en horas de las tardes y noches.

Por su parte, Bogotá experimentará algunas precipitaciones ligeras a diferentes horas del día, especialmente en áreas del oriente y sur de la ciudad. La temperatura oscila entre 8 °C – 20 °C.

Desde el Ideam, revelaron cuáles son los departamentos con alta probabilidad de lluvias. | Foto: Ideam

Sábado 30 de agosto

Durante este día se tiene previsto un cielo despejado, parcialmente cubierto y con predominio de tiempo seco en zonas del oriente de la región Caribe, el centro y sur de la región Andina, así como en gran parte de la Amazonia.

Sin embargo, habrá probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en sectores de Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta y Vichada.

Mientras que en áreas del sur de Huila, Guaviare, Vaupés y Amazonas se esperan algunas lloviznas dispersas. Asimismo, se prevén precipitaciones, con posibilidad de descargas eléctricas en el sector sur del área del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Domingo 31 de agosto

El Ideam advierte que probablemente habrá precipitaciones con actividad eléctrica en la tarde y noche sobre sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Vaupés.