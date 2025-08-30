Nación
Pronóstico del clima en Colombia: Ideam revela en que regiones habrá fuertes lluvias durante este fin de semana
El Ideam dio a conocer cómo estará el clima en varias regiones del país durante el sábado 30 y domingo 31 de agosto.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló su más reciente informe sobre el pronóstico del clima en Colombia durante este fin de semana.
De acuerdo con el Ideam, se prevén condiciones meteorológicas mayormente secas en varias zonas del centro y sur de la región Andina y la Amazonía.
Mientras que se esperan lluvias con posibilidad en algunos casos de tormentas eléctricas en zonas de las regiones Caribe, Pacífica y Orinoquia son previstas principalmente en horas de las tardes y noches.
Por su parte, Bogotá experimentará algunas precipitaciones ligeras a diferentes horas del día, especialmente en áreas del oriente y sur de la ciudad. La temperatura oscila entre 8 °C – 20 °C.
Sábado 30 de agosto
Durante este día se tiene previsto un cielo despejado, parcialmente cubierto y con predominio de tiempo seco en zonas del oriente de la región Caribe, el centro y sur de la región Andina, así como en gran parte de la Amazonia.
Sin embargo, habrá probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en sectores de Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, norte de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
Mientras que en áreas del sur de Huila, Guaviare, Vaupés y Amazonas se esperan algunas lloviznas dispersas. Asimismo, se prevén precipitaciones, con posibilidad de descargas eléctricas en el sector sur del área del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Domingo 31 de agosto
El Ideam advierte que probablemente habrá precipitaciones con actividad eléctrica en la tarde y noche sobre sectores de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare y Vaupés.
Así mismo, se prevén lloviznas en áreas del sur de La Guajira, Huila, Putumayo y Amazonas. Mientras que en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se esperan lluvias de variada intensidad, con posibilidad de tormentas eléctricas en la zona marítima.