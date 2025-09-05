Pruebas de ADN, la clave para esclarecer lo que pasó con Valeria Afanador en Cajicá

En el marco de la investigación por la muerte de la pequeña Valeria Afanador, las víctimas mantienen reuniones con la Fiscalía y, en las más recientes, señalaron un hecho fundamental para avanzar en el esclarecimiento de este caso. Pruebas de ADN serían la clave pendiente.

La representación de víctimas, en cabeza del abogado Julián Quintana, advirtieron que en poder de Medicina Legal hay algunas muestras biológicas que fueron recuperadas del cuerpo de la niña y que esas evidencias deben ser sometidas a pruebas de ADN, para establecer con certeza si otra persona estaría involucrada en el caso.

“Hay muchas pruebas científicas que están en camino, por ejemplo la toma de muestras biológica en diferentes partes del cuerpo de Valeria y eso nos podría dar nuevas evidencias si hay un tercero en la zona del delito, por eso es importante el ADN, en este momento Medicina Legal lo está recopilando”, explicó el abogado Quintana al salir de una reunión con la Fiscalía.

El representante de las víctimas también advirtió que en la Fiscalía se abrieron nuevas líneas de investigación para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar para determinar por qué la niña apareció 18 días después de reportar su desaparición y luego de una extensa búsqueda en un sitio que fue revisado en diferentes oportunidades por los organismos de rescate.

“También el bosquejo como la búsqueda y el detalle de donde se encontró a Valeria, hay cámaras, testigos, trabajadores que estaban en el sitio del hallazgo y por eso la Fiscalía abrió una investigación para establecer por qué después de 18 días en un lugar cercano al colegio apareció la niña, de forma sorpresiva”, dijo el abogado.

Recientemente, la Fiscalía entregó los resultados de Medicina Legal y allí se advierte que la pequeña Valeria Afanador falleció producto de ahogamiento en líquido y que en su cuerpo se encontraron rastros de barro y hojas que coincidían con la escena donde fue encontrada, el Río Frío muy cerca del colegio donde estudiaba.

“La presencia de cambios de adipocira indica que la menor de edad estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico en descomposición”, explicó la Fiscalía luego de los exámenes forenses”, señaló la Fiscalía.

