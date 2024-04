¿Qué opina María Isabel? La demanda que se nos viene de Keralty

Lo que la justicia tendrá que resolver es si en esta situación tuvo que ver el actual gobierno, ahora su interventor, por unas viejas deudas millonarias que no le ha querido pagar y por no querer reconocer los necesarios aumentos en las que se conocen comunidades de pago por capitación que hace rato reclaman las EPS porque lo que hoy reciben por ese concepto para atender un paciente no les alcanza.

¿Por qué todo lo que rodea este gobierno parece sumergido en un caos? Que nos responda Laurita Sarabia, que seguramente nos pedirá que nos bajemos del ring y que no miremos hacia los lados, sino como siempre para adelante, aunque adelante solo veamos un mensaje que circula en las redes sociales y que dice “todos critican a Petro, pero no le agradecemos que hoy estamos mejor que la semana que viene”.

¿Qué opina María Isabel? Crónica de un apagón anunciado

“No podemos quedarnos en qué pasó, en qué no se hizo, en quién no me contestó, es que realmente tenemos un problema una coyuntura y hay que ver cómo avanzamos y cómo solucionamos, si nos vamos a encasillar en discusiones, no vamos a tener un resultado exitoso, ni pronto. Es una coyuntura como esta que necesita realmente una disposición de todos para avanzar”.