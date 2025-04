A su llegada a la Corte Suprema, el exministro Bonilla advirtió que “Hoy vengo a la Corte porque la justicia me ha convocado, vengo en carácter de testigo a dar testimonio de algunos hechos. Estoy tranquilo, yo como ministro me desempeñé igual que los ministros anteriores, cumpliendo unas funciones que están claramente establecidas por decreto”.

“En las funciones del organigrama institucional del país, el ministerio da el presupuesto y asigna al final la caja, pero no es ejecutor. El ministerio no ejecuta, de tal manera que el minHacienda no es ordenador del gasto de ninguna entidad, no contrata y no se relaciona con contratistas”, afirmó Bonilla, marcando distancia de señalamientos como el de su exasistente, María Alejandra Benavides, quien ha dicho, a voz en cuello, que el exministro sabía todo.