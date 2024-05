“Recogemos la fuerza pública para que no sean carne de cañón o ampliamos el pie de fuerza”: gobernador del Cauca

“O recogemos la fuerza pública para que no sean carne de cañón o ampliamos el pie de fuerza porque los estamos exponiendo. Seguramente me van a criticar, pero si no nos unimos todos para reclamar mayores capacidades al Gobierno nacional para que este Cauca que está en guerra con 11 estructuras ilegales, violando flagrantemente los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, vamos a continuar llorando a nuestros niños, la sociedad civil y a la fuerza pública”, dijo el mandatario regional.