Registraduría responde a polémica de joven que fue abordado por la Policía en un avión por no llevar la cédula física

De acuerdo con lo mencionado por algunos internautas, el incidente se presentó en un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. El protagonista es un joven que fue abordado por dos policías al interior de un avión, supuestamente, porque no llevaba la cédula física.

Asimismo, la entidad recalcó que no son válidas las capturas de pantalla, las imágenes escaneadas, así como las fotos o copias impresas y los archivos PDF descargados.

Por último, desde la Registraduría recordaron que es el personal de la aerolínea quien valida la identidad del viajero al abordar, no la policía.

“Si no presentas un documento válido, te pueden negar el abordaje ”, concluyeron.

La cédula digital en Colombia SÍ es válida para vuelos nacionales. 📌 Puedes identificarte de 2 maneras: 1️⃣ Presentando la cédula digital desde la app oficial de la Registraduría. 2️⃣ Llevando tu cédula física (amarilla con hologramas o la cédula digital). 🚫 NO son válidas: –… pic.twitter.com/3a1DDzszUy

“No lo bajen”

En el video en el que se observa el incidente con el joven que ya había abordado el avión, los demás viajeros les insistían a los policías que, por favor, no lo bajaran y le permitieran viajar.

Los viajeros les recalcaban a los policías que el joven no representaba un peligro, por el hecho de no llevar su cédula física.

#ABSURDO 😡 Un insólito caso se registró en un vuelo de la aerolínea @VuelaJetSMART que cubría la ruta Bogotá-B/quilla, cuando un joven identificado como Manuel, fue bajado del avión por, aparentemente, no portar la cédula física sino únicamente la versión digital del documento.… pic.twitter.com/bVkWCFBnak

“Si hubiera sido un terrorista, ya nos hubiera matado; él tiene la cédula, no se baje; excelente servicio. La agente que trabaja acá no hizo lo que tenía que hacer. Se lavan las manos y lo quieren bajar; no lo bajen”, se escucha decir a algunos viajeros que se oponían al actuar de los policías que se subieron al avión.