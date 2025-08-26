Reportan la desaparición de dos soldados, tras fuertes enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias en Cumbitara, Nariño

SEMANA conoció en exclusiva que la desaparición de los dos militares se dio tras fuertes enfrentamientos ocurridos este martes, 26 de agosto, en Cumbitara, un municipio ubicado a 143 kilómetros al occidente de Pasto.

Precisamente, el 17 de agosto, este medio dio a conocer que en esa zona de Nariño, las disidencias estaban siendo fracturadas, por el distanciamiento entre dos de sus más peligrosos cabecillas.

Información exclusiva obtenida por SEMANA revela que alias Yimmi, un experimentado criminal con historial de traiciones, estaría preparando una ofensiva para desconocer la autoridad de alias Don Mata o El Viejo, jefe del Frente Franco Benavides del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC), y consolidar así su propio poder en la región.

Este nuevo golpe a las fuerzas armadas se le suma al secuestro de 33 militares en medio de una operación en contra de las disidencias de las Farc en el departamento del Guaviare.

Organismos humanitarios tratan de mediar en la situación para gestionar la liberación de los uniformados.

“El secuestro obedece a la acción ilegal de unas personas vestidas de civil, que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo, eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro. Que dicen que es un corredor humanitario, aquí nosotros nos podemos y debemos defender”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Rueda de prensa Ministro Pedro Sánchez - en Indumil Bogotá 6 agosto 2025 | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Todo comenzó desde el pasado domingo, 24 de agosto, cuando la institución empezó a sostener fuertes combates con el bloque móvil Martín Villa, adscritos a las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco, en la vereda Nueva York, de El Retorno. Como resultado, diez personas perdieron la vida, supuestos integrantes de esta organización armada ilegal.

Las Fuerzas Militares detallaron que un grupo de civiles, aparentemente de la zona, secuestraron a los militares: “Al momento de la extracción de las tropas de la zona, esta fue impedida por la comunidad, no permitiendo la extracción de alrededor de 30 de nuestros uniformados”, reportó la institución en un comunicado de prensa.

El comandante de esa unidad, almirante Francisco Cubides, manifestó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento de esta emergencia, se realizaron coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que, de manera pacífica, las comunidades permitan la movilidad de las tropas.