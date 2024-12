Revelan videos que muestran la brutal golpiza a Juan Felipe Rincón y lo que pasó después de su asesinato

Un juez de control de garantías dejó en libertad a Andrés Camilo Sotelo, quien fue señalado de quitarle la vida a Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón , inspector de la Policía Nacional. El togado aseguró que la Fiscalía no aportó el material probatorio suficiente para demostrar que, efectivamente, este hombre fue el que disparó el arma de fuego que terminó impactando al joven con una bala y matándolo.

En medio de la audiencia se conocieron nuevos videos que muestran lo que pasó ese día, momentos antes y posteriores a la muerte de Juan Felipe. Este material fue grabado por algunos testigos de la zona y el juez decidió no aceptarlos debido a que, según dijo, la Fiscalía no los presentó en el tiempo preciso.

Mientras esto sucede, en uno de los lados se ve al escolta Rico discutiendo con dos mujeres y siempre con su arma de fuego en la mano. Las investigaciones dejaron en evidencia que esta era la única arma apta para disparar, ya que la que portaba Sotelo no se podía accionar y, de hecho, él sostiene que esta se desbarató después de que le pegó en la cabeza a la víctima.

Siguen apareciendo nuevos videos de lo ocurrido con Juan Felipe Rincón. En este material se observa cómo el joven fue agredido por varias personas. Para el juez, la Fiscalía no logró demostrar la responsabilidad de Andrés Camilo Sotelo Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/JkaB4vDWjZ

En esta oportunidad, el juez de control de garantías decidió no aceptar estas pruebas porque argumentó que el ente investigador no los aportó a tiempo. Por ello, para dejar en libertad a Sotelo, se basó en las otras pruebas que había entregado la Fiscalía y los informes que han realizado hasta el momento las autoridades, con los que concluyó que no se demuestra, por ahora, ninguna responsabilidad del sujeto con el homicidio.