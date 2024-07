Rodolfo Hernández salió de UCI tras delicada operación en medio de su tratamiento por cáncer

“Hace unas semanas presenté un dolor intenso e insoportable en el abdomen. Tuve que ir por urgencias, me encontraron una fibrosis avanzada en el intestino delgado que no me permitía el paso de alimentos, y los médicos resolvieron operarme. Después de eso estuve varios días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Internacional de Colombia, luego hospitalizado casi una semana y actualmente en recuperación. Con esta son cinco cirugías en menos de un año, eso no se lo deseo a nadie, pero ahí vamos”, narró.

Y agregó: “Luego de la operación el año pasado, en la que me cortaron una parte del colon que estaba con tumores, me informaron de la metástasis en el hígado. Llevo como diez sesiones de quimioterapia, las primeras enfocadas en el cáncer de colon y ahora están enfocadas en combatir la metástasis. Como cualquier enfermedad es de cuidado, he seguido todas las instrucciones médicas con respecto a la alimentación y con una mente enfocada en superar la enfermedad. Los médicos me han dicho que es un proceso largo y puede que me deban intervenir quirúrgicamente nuevamente, estoy a la espera de lo que ellos manden. No es fácil, mi solidaridad con todos los enfermos de cáncer”.