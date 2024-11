Santos dice que el abogado de Saab o su firma le avisó de su captura

A la pregunta del periodista venezolano Santos respondió: “A ese señor Saab no lo conocía, no sabía quién era. Cuando reanudamos relaciones con Venezuela, Chávez organizó un evento para firmar todo tipo de acuerdos y mostrar que las relaciones se habían restablecido. Había un contrato del gobierno con una empresa privada colombiana. Recuerdo que cuando se anunció la firma de ese contrato apareció un señor y le pregunté a la canciller ‘ese tipo quién es’, se acercó, nos dio la mano y después desapareció. Me dijeron, ‘se llama Alex Saab".

Luego el expresidente explicó que en 2015 recibió información sobre negocios turbios de Saab “y ordené que lo investigaran, me llegó información sobre su participación en negocios raros que tenían que ver con los Clap. Yo fui a una rueda de prensa a decir lo que estaban haciendo con el pueblo venezolano y simultáneamente comenzamos a investigar con las autoridades norteamericanas y colombianas”.

Y luego el exmandatario se refirió al frustrado operativo en el que se esperaba lograr la captura de Saab. Según Santos el fracaso obedeció a que el abogado y cantante Abelardo de la Espriella, entonces defensor de Saab, o alguien de la oficina de este, habría dado la alarma sobre la operación. “Cuando estábamos en la investigación lo íbamos a capturar, y un abogado, su firma, en alguna forma le avisó a la familia de Alex Saab que los iban a capturar y ahí fue cuando se volaron a Venezuela. El abogado que era abogado de Saab se llama De la Espriella. Eso frustró que pudiéramos capturar a este individuo”, remató Santos.

De la Espriella ha negado reiteradamente estar implicado en el episdio en que Saab logró evadir a las autoridades. Al respecto el exabogado de Saab ha dicho que el episodio del supuesto operativo no ocurrió en 2015 –como dice Santos– sino en septiembre de 2018 y que para entonces Saab tenía nueve meses de no entrar a Colombia por lo que resultaría absurdo hablar de un plan de las autoridades para capturarlo en Barranquilla. El abogado además ha señalado que para ese entonces Santos ya no era presidente.