Se conoce por qué hermano de Laura Sarabia sacó a relucir chats de WhatsApp que detonaron escándalo de corrupción

“Andrés Sarabia no tiene la obligación de responder las interrogantes que se le han planteado, pues nadie lo ha acusado y denunciado formalmente. Él está en todo su derecho a guardar silencio y no responder a las interrogantes que se le han hecho”, manifestó inicialmente Cancino.

Luego, sentenció: ”Lo que no puede hacer es tratar de mandar el mensaje de que Alejandro, al parecer, es un periodista prepago y que hay un complot de muchas personas en contra de un apellido. No hay ningún tipo de complot, no se está haciendo una nota prepago (sic), simplemente se están haciendo unos interrogantes, como en cualquier otro gobierno”.

#AtaqueALaPrensa | "Las personas no pueden responder a unos interrogantes, pero lo que no puede es tratar de mandar un mensaje como de que es un periodista al parecer prepago, como que es un complot": Iván Cancino ( @CancinoAbog ) Vea más: https://t.co/U4C7M3f2tH pic.twitter.com/vCKnCk4Vqr

“Andrés no puede salir con bravuconadas en ruedas de prensa a intimidar a un periodista joven. Esa manía de victimizarse no es la correcta. Están persiguiendo a una persona no tan reconocida para mandar un mensaje de intimidación. No vamos a permitir que se meta con el más débil. Es claro que no nos vamos a retractar”, concluyó en SEMANA.